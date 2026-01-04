Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo find x9 ultra world first smartphone to come with dual 200 megapixel cameras details revealed
भूल जाओगे DSLR, ओप्पो ला रहा डुअल 200MP कैमरे वाला पहला फोन, खींचेगा तगड़ी फोटो

भूल जाओगे DSLR, ओप्पो ला रहा डुअल 200MP कैमरे वाला पहला फोन, खींचेगा तगड़ी फोटो

संक्षेप:

Oppo Find X9 Ultra दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरे होंगे। उम्मीद है कि इनमें से एक हाल ही में लॉन्च किया गया सोनी LYT-901 सेंसर होगा जो प्राइमरी कैमरे को पावर देगा। अब दूसरे 200-मेगापिक्सेल सेंसर की डिटेल भी सामने आ गई है।

Jan 04, 2026 01:11 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.82-inch Display Size

₹80990

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

हाल ही में एक लीक से पता चला है कि Oppo Find X9 Ultra दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरे होंगे। अब तक, उम्मीद है कि इनमें से एक हाल ही में लॉन्च किया गया सोनी LYT-901 सेंसर होगा जो प्राइमरी कैमरे को पावर देगा। हालांकि, दूसरे 200-मेगापिक्सेल सेंसर की डिटेल्स पता नहीं थीं। अब, एक नए लीक से पता चला है कि यह एक नए ओमनीविजन कैमरा सेंसर से पावर्ड होगा। अपकमिंग ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा मॉडल में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.82-inch Display Size

₹80990

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

Oppo Find X9 Ultra कैमरा स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

एक चीनी टेक ब्लॉगर के अनुसार, Oppo Find X9 Ultra के प्राइमरी कैमरे में 23 एमएम लेंस के साथ 200-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-901 सेंसर है, जिसका साइज 1/1.12-इंच है। इसके साथ 15 एमएम का अल्ट्रा-वाइड लेंस है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 सेंसर लगा है, जिसका साइज 1/2.76-इंच है।

इस लीक की सबसे खास बात यह है कि फाइंड X9 अल्ट्रा में 70 एमएम का मिड-रेंज टेलीफोटो कैमरा शामिल है, जिसमें 1/1.28-इंच साइज वाला नया 200-मेगापिक्सेल ओमनीविजन OV52A सेंसर लगा है।

oppo find x9 ultra
ये भी पढ़ें:भारत में आते ही धूम मचा देगा OnePlus Nord 6, इतनी होगी कीमत, फीचर्स भी कमाल के
ये भी पढ़ें:तगड़ी सिक्योरिटी वाला स्पेशल फोन लाया स्विस ब्रांड, अलग हो जाएगी बैटरी, डिटेल

कैमरा सिस्टम में लॉन्ग-रेंज जूम के लिए 230 एमएम पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल है, जो 1/2.76-इंच का 50-मेगापिक्सेल सैमसंग JN5 सेंसर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, इस सेटअप को तीसरी पीढ़ी के डैनक्सिया मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस का सपोर्ट मिलता है, जिसे कलर एक्यूरेसी को बेहतर बनाने और अलग-अलग फोकल लेंथ पर लगातार कलर रिप्रोडक्शन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

फोन में 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी

हालांकि लीक में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस फोन में ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की संभावना है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47897

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

अन्य रिपोर्ट्स से पता चला है कि Find X9 Ultra में 6.82-इंच का एमोलेड 2K 120 हर्ट्ज स्क्रीन और लगभग 7000mAh कैपेसिटी की बड़ी बैटरी होगी। उम्मीद है कि यह 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि यह ओप्पो का पहला अल्ट्रा-ब्रांडेड फोन हो सकता है जिसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जबकि इसके मार्च में चीनी मार्केट में आने की उम्मीद है, इसका ग्लोबल लॉन्च इस साल की दूसरी तिमाही में हो सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।