भूल जाओगे DSLR, ओप्पो ला रहा डुअल 200MP कैमरे वाला पहला फोन, खींचेगा तगड़ी फोटो

संक्षेप: Oppo Find X9 Ultra दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरे होंगे। उम्मीद है कि इनमें से एक हाल ही में लॉन्च किया गया सोनी LYT-901 सेंसर होगा जो प्राइमरी कैमरे को पावर देगा। अब दूसरे 200-मेगापिक्सेल सेंसर की डिटेल भी सामने आ गई है।

Jan 04, 2026 01:11 pm IST

हाल ही में एक लीक से पता चला है कि Oppo Find X9 Ultra दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरे होंगे। अब तक, उम्मीद है कि इनमें से एक हाल ही में लॉन्च किया गया सोनी LYT-901 सेंसर होगा जो प्राइमरी कैमरे को पावर देगा। हालांकि, दूसरे 200-मेगापिक्सेल सेंसर की डिटेल्स पता नहीं थीं। अब, एक नए लीक से पता चला है कि यह एक नए ओमनीविजन कैमरा सेंसर से पावर्ड होगा। अपकमिंग ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा मॉडल में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Oppo Find X9 Ultra कैमरा स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) एक चीनी टेक ब्लॉगर के अनुसार, Oppo Find X9 Ultra के प्राइमरी कैमरे में 23 एमएम लेंस के साथ 200-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-901 सेंसर है, जिसका साइज 1/1.12-इंच है। इसके साथ 15 एमएम का अल्ट्रा-वाइड लेंस है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 सेंसर लगा है, जिसका साइज 1/2.76-इंच है।

इस लीक की सबसे खास बात यह है कि फाइंड X9 अल्ट्रा में 70 एमएम का मिड-रेंज टेलीफोटो कैमरा शामिल है, जिसमें 1/1.28-इंच साइज वाला नया 200-मेगापिक्सेल ओमनीविजन OV52A सेंसर लगा है।

कैमरा सिस्टम में लॉन्ग-रेंज जूम के लिए 230 एमएम पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल है, जो 1/2.76-इंच का 50-मेगापिक्सेल सैमसंग JN5 सेंसर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, इस सेटअप को तीसरी पीढ़ी के डैनक्सिया मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस का सपोर्ट मिलता है, जिसे कलर एक्यूरेसी को बेहतर बनाने और अलग-अलग फोकल लेंथ पर लगातार कलर रिप्रोडक्शन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

फोन में 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी हालांकि लीक में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस फोन में ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की संभावना है।