आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला Ultra फोन, लॉन्च से पहले डिटेल लीक, डिस्प्ले और कैमरा भी दमदार

संक्षेप: एक टिप्स्टर ने Oppo Find X9 Ultra के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर की है। दावा है कि यह सबसे बड़ी बैटरी वाला अल्ट्रा मॉडल होगा। बैटरी का सटीक कैपेसिटी का अभी पता नहीं चला है, लेकिन ओप्पो पहले ही कह चुका है कि 7000mAh नहीं, तो फ्लैगशिप नहीं।

Xiaomi, Vivo और Oppo ने चीन में अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिए हैं और अब इन्हें दूसरे बाजारों में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। आने वाले महीनों में, इन ब्रांड्स द्वारा अपना ध्यान "Ultra" ब्रांड वाले फ्लैगशिप फोन्स पर केंद्रित करने की उम्मीद है, जिनमें बेहतरीन कैमरों के साथ ज्यादा प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स होने की उम्मीद है। एक नए लीक में, टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचु ने Oppo Find X9 Ultra के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर की है। दावा है कि यह सबसे बड़ी बैटरी वाला अल्ट्रा मॉडल होगा।

Oppo Find X9 Ultra की खास डिटेल्स लीक गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टिप्स्टर के मुताबिक, Find X9 Ultra में दूसरे Ultra फोन्स के मुकाबले सबसे बड़ी बैटरी होगी। बैटरी का सटीक कैपेसिटी का अभी पता नहीं चला है, लेकिन ओप्पो पहले ही कह चुका है कि "7000mAh नहीं, तो फ्लैगशिप नहीं," यानी X9 Ultra में कम से कम 7000mAh की बैटरी हो सकती है।

बता दें कि Find X8 प्रो और X8 अल्ट्रा में क्रमशः 5910mAh और 6100mAh की बैटरी हैं। यह देखना बाकी है कि Find X9 Ultra में Find X9 Pro की तुलना में बड़ी बैटरी होगी या नहीं, जिसमें 7500mAh की बैटरी है। साइज चाहे जो भी हो, यह Xiaomi 17 Ultra और Vivo X300 Ultra में मिलने वाली बैटरी से बड़ी हो सकती है।

अल्ट्रा मॉडल में डिस्प्ले और कैमरा भी जबर्दस्त इसके अलावा, टिप्स्टर ने दावा किया है कि Find X9 Ultra में 2K रिजॉल्यूशन और आई प्रोटेक्शन सपोर्ट वाली 6.8 इंच की स्क्रीन होगी। रिपोर्ट्स से पता चला है कि इसमें क्वाड-कैमरा सेटअप होगा जो पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरों की एक जोड़ी से लैस होगा।

टिप्स्टर ने दावा किया कि Find X9 Ultra के दोनों पेरिस्कोप कैमरों को बड़े सेंसर के साथ अपग्रेड किया गया है। टिप्स्टर ने आगे बताया कि मैक्रो, पोर्ट्रेट और जूम मोड में फोटोग्राफी को अगले स्तर तक बेहतर बनाया गया है। लॉन्च की बात करें तो, रिपोर्ट्स से पता चला है कि X9 Ultra, फाइंड X9s के साथ 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च हो सकता है।