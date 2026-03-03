भूल जाइए DSLR! मोबाइल फोटोग्राफी का गेम बदलने आ रहा है OPPO Find X9 Ultra
Oppo का Find X9 Ultra पहली बार ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा और प्रो-ग्रेड कैमरा एक्सपीरियंस देने का वादा कर रहा है। Hasselblad के साथ डिवेलप एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम इसे 2026 का सबसे एडवांस्ड कैमरा फ्लैगशिप बना सकता है।
स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने ऑफीशियली ऐलान कर दिया है कि उसका नेक्स्ट जेनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन Oppo Find X9 Ultra इस साल के अंत तक ग्लोबल डेब्यू करेगा। खास बात यह है कि 'Ultra' प्लेटफॉर्म पहली बार चीन से बाहर ग्लोबल मार्केट में उतारा जा रहा है। यह कदम सिर्फ एक नए फोन की लॉन्चिंग नहीं, बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में कंपनी की लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटजी दिखाता है।
Oppo की Find X Ultra सीरीज अब तक मेनली से चाइनीज मार्केट तक सीमित रही है, जहां कंपनी ने कैमरा टेक्नोलॉजी और डिजाइन इनोवेशन के साथ अपनी मजबूत पहचान बनाई है। Find X9 Ultra के साथ कंपनी यूरोप और अन्य बड़े मार्केट्स में सीधे प्रीमियम ब्रैंड्स को चुनौती देने की तैयारी में है। बार्सिलोना में आयोजित एक मीडिया इवेंट में Oppo यूरोप के CEO Elvis Zhou ने कहा कि 2026 में कई डिवाइस Ultra टैग के साथ आएंगे लेकिन यह टैग कमाना पड़ता है। उनके बयान से साफ है कि कंपनी इस फोन को सिर्फ स्पेसिफिकेशंस रेस का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नया बेंचमार्क स्टैंडर्ड बनाना चाहती है।
बेहद खास होगा फोन का कैमरा सिस्टम
Find X9 Ultra की सबसे बड़ी खासियत इसका इमेजिंग सिस्टम बताया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे एडवांस्ड कैमरा सिस्टम है जिसे कंपनी ने किसी स्मार्टफोन में इंटीग्रेट किया है। यह सिस्टम नेक्स्ट जेनरेशन की ऑप्टिकल इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, जिसका मकसद मोबाइल फोटोग्राफी को प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाना है।
प्रोजेक्ट में Oppo ने स्वीडिश कैमरा ब्रैंड Hasselblad के साथ मिलकर काम किया है। दोनों ब्रैंड्स की पार्टनरशिप पहले भी कलर एक्युरेसी और पोर्ट्रेट क्वॉलिटी में नजर आ चुकी है, लेकिन इस बार बेहतर सपोर्ट मिलने वाला है। संभावना है कि इसमें बड़े सेंसर, बेहतर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, एडवांस्ड मल्टी-लेयर कोटिंग और AI-आधारित इमेज प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स शामिल हों। हालांकि, कंपनी ने अभी फुल स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है।
‘Built to Be Your Next Camera’ टैगलाइन इस बात की ओर इशारा करती है कि कंपनी इस डिवाइस को ट्रेडिशनल कैमरों के ऑप्शन के तौर पर पेश करना चाहती है। आज के दौर में कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कैमरा क्वॉलिटी सबसे अहम फीचर बन चुकी है। ऐसे में अगर Find X9 Ultra वाकई प्रो-ग्रेड परफॉर्मेंस देता है, तो यह मोबाइल फोटोग्राफी के ट्रेंड का नया बेंचमार्क सेट कर सकता है।
बता दें, डिजाइन और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर भी बड़े अपग्रेड की उम्मीद है। फ्लैगशिप सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश-रेट AMOLED डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है।
