लॉन्च से पहले सामने आए इस नए फोन के जबर्दस्त फीचर, मिल सकती है 7025mAh बैटरी

Sun, 28 Sep 2025 12:59 PM

Oppo अपनी Find X9 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस 16 अक्टूबर को लॉन्च होंगे। डिवाइसेज को लॉन्च होने में अभी कुछ दिन बचे हैं। इसी बीच डिजिटल चैट स्टेशन ने इस सीरीज के फाइंड X9 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। लीक के अनुसार कंपनी इस फोन में OLED डिस्प्ले, 7025mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग के साथ जबर्दस्त कैमरा सेटअप देने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देने वाली है। टिपस्टर ने कहा कि फोन 6.59 इंच के फ्लैट 1.5K रेजॉलूशन वाले OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसमें कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देने वाली है। इसमें Sony LYT808 मेन सेंसर, एक JN 5 अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक LYT600 पेरिस्कोप जूम लेंस शामिल हो सकता है। साथ ही फोन में कंपनी एक 2 मेगापिक्सल का ट्रू क्रोमा सेंसर भी दे सकती है।

सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 7025mAh की बैटरी ऑफर करने वाली है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आ सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है।

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर पर बेस्ड Color OS 16 पर काम करेगा। ओप्पो का यह फोन IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएगा। बताते चलें कि कंपनी ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि फाइंड X9 और X9 प्रो ग्लोबल मार्केट में भी जल्द एंट्री करेंगे। एक लीक रिपोर्ट के अनुसार इन फोन का ग्लोबल लॉन्च 28 अक्टूबर को हो सकता है।