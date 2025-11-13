Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OPPO Find X9 Series to Launch in India with 200MP Hasselblad Camera Redefining Mobile Photography
Oppo Find X9 Series में मिलेगा 200MP Hasselblad कैमरा, अगले हफ्ते लॉन्च

Oppo Find X9 Series में मिलेगा 200MP Hasselblad कैमरा, अगले हफ्ते लॉन्च

संक्षेप: Oppo अपनी नई Find X9 Series को 18 नवंबर को भारत में लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 200MP Hasselblad Telephoto Camera मिलेगा। यह सीरीज मोबाइल फोटोग्राफी को नए लेवल पर ले जाएगी।

Thu, 13 Nov 2025 03:10 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.82-inch Display Size

₹80990

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

स्मार्टफोन कैमरा टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि Oppo अपनी नई Find X9 Series के साथ मोबाइल फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। यह सीरीज 18 नवंबर को भारत में लॉन्च होने जा रही है और 200MP Hasselblad Telephoto Camera इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है, जो अब तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिला है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.82-inch Display Size

₹80990

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

Oppo Find X9 Series का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 200 मेगापिक्सल Hasselblad टेलीफोटो कैमरा है। यह कैमरा ना सिर्फ दूर के सबजेक्ट्स को जूम करने में मदद करता है, बल्कि हर फ्रेम में इतनी शार्पनेस लाता है कि फोटो जूम करने पर भी डिटेल्स नहीं जातीं। इसमें 13.2x लॉसलेस जूम फोटोग्राफी अब तक का रिकॉर्ड सेट करता है। चाहे कोई कॉन्सर्ट हो, स्पोर्ट्स इवेंट या शहर के दूसरे कोने पर मौजूद कोई खूबसूरत बिल्डिंग, हर चीज अब आपके कैमरे के बेहद करीब होगी।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

इंडस्ट्री का पहला True Colour Camera

फोन में इंडस्ट्री का पहला True Colour Camera भी शामिल है, जो 48 जोन लाइट एनालिसिस के साथ हर फोटो में असली रंग को बनाए रखता है। स्किन टोन हो या नेचर के रंग, हर शॉट में ऑथेंटिक कलर आउटपुट मिलेगा। यह फीचर खासकर उन यूज़र्स के लिए है जो सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हैं और चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें एडिट किए बिना ही शानदार दिखें।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkBlack
  • check12GB RAM
  • check512GB Storage

₹69990

और जाने

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

OPPO Find X8 5G

OPPO Find X8 5G

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹69999

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus 13

OnePlus 13

  • checkMidnight Ocean
  • check12GB / 16GB / 24GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹65999

₹72999

खरीदिये

Oppo ने इस सीरीज में Real-Time Triple Exposure HDR तकनीक दी है, जो एक साथ तीन एक्सपोजर कैप्चर करती है। इसका मतलब है कि चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, हर फ्रेम बैलेंस्ड और नैचुरल दिखेगा। तेज मूवमेंट के दौरान भी अब ना तो घोस्टिंग होगी, ना ही मोशन ब्लर।

ये भी पढ़ें:इन 10 गैजेट्स के साथ आएगा ठंड का असली मजा, कुछ की कीमत तो 250 रुपये से कम

50MP रिजॉल्यूशन में डीटेल्ड शॉट्स भी

Find X9 दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो अपने सभी तीन रियर कैमरों से फुल 50MP रिजॉल्यूशन में फोटो कैप्चर करता है। यानी चाहे वाइड शॉट हो, पोर्ट्रेट हो या टेलीफोटो- हर फोटो में 4 गुना ज्यादा डीटेल और शार्पनेस मिलेगी। कंपनी ने इसमें अपना नया LUMO Image Engine लगाया है, जो ना सिर्फ इमेज क्वॉलिटी बढ़ाता है बल्कि बैटरी खर्च को भी 50 प्रतिशत तक कम करता है। इस इंजन की मदद से यूजर्स Lightning Snap मोड में प्रति सेकंड 10 तस्वीरें खींच सकते हैं, साथ ही 4K Motion Photos जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Oppo Oppo Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।