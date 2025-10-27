Hindustan Hindi News
80 घंटे तक की बैटरी लाइफ वाले नए फोन, कैमरा 200MP तक का, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत

संक्षेप: ओप्पो फाइंड X9 सीरीज चीन के बाद अब यूरोप में एंट्री की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले आई एक लीक में इस सीरीज की यूरोपियन प्राइसिंग और बैटरी डीटेल्स की जानकारी दी गई है। लीक के अनुसार फोन्स की बैटरी 80 घंटे तक चलती है।

Mon, 27 Oct 2025 07:32 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ओप्पो फाइंड X9 सीरीज चीन के बाद अब यूरोप में एंट्री की तैयारी कर रही है। इस सीरीज के फोन 28 अक्टूबर को बार्सीलोना में लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले आई एक लीक में इस सीरीज की यूरोपियन प्राइसिंग और बैटरी डीटेल्स की जानकारी दी गई है। लीक के अनुसार इस सीरीज में कंपनी फ्लैगशिप-ग्रेड कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ सैमसंग और गूगल को तगड़ी चुनौती देने वाली प्राइसिंग के साथ लॉन्च करने वाली है।

इतनी होगी कीमत

YTechB के अनुसार स्टैंडर्ड Find X9 की कीमत €999 (करीब 1,01,800 रुपये) और Find X9 Pro की कीमत €1,299 (करीब 1,32,366 रुपये) होगी। दोनों फोन 12GB रैम और 512GB स्टोरेज से लैस होंगे। यूरोपीय मॉडल ज्यादा बेहतर फिनिश के साथ आएंगे। X9 को कंपनी टाइटेनियम चारकोल और ग्रे में लॉन्च करेगी। वहीं, प्रो वेरिएंट स्पेस ब्लैक, सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल में आएगा।

80 घंटे तक की बैटरी लाइफ

EU Energy Labelling डेटाबेस के अनुसार ओप्पो X9 7025mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी से लैस होगा। यह बैटरी 80 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी मिक्स यूज में 69 घंटे तक चल जाती है। फाइंड X9 प्रो में कंपनी 7500mAh की बैटरी देने वाली है, जो 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ आएगी। कंपनी के अनुसार मिक्स यूज में इस बैटरी की लाइफ 80 घंटे तक की है।

तगड़ा प्रोसेसर और डिस्प्ले

प्रोसेसर के तौर पर दोनों फोन में आपको डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करेंगे। X9 में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। वहीं, प्रो वेरिएंट में आपको 3600 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा।

200 मेगापिक्सल तक का टेलिफोटो कैमरा

फोटोग्राफी के लिए X9 प्रो में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 200 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। X9 की बात करें, तो इसमें भी यही कैमरा सेटअप है, लेकिन इसमें आपको 200 मेगापिक्सल की जगह 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस मिलेगा। ओप्पो के ये नए फोन IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएंगे। इन डिवाइसेज की टक्कर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और पिक्सल 10 प्रो से होगी।

