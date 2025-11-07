भारतीयों का इंतजार खत्म, इस दिन आ रहे Oppo Find X9 सीरीज फोन, मिलेगी DSLR जैसे फोटो

संक्षेप: ओप्पो ने घोषणा की है कि उसकी Find X9 सीरीज भारत में 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगी। कंपनी ने भारत में लॉन्च के लिए एक लाइव इवेंट निर्धारित किया है, जिसे कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट और ओप्पो इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्ट्रीम किया जाएगा।

ओप्पो फाइंड X9 सीरीज इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगी, और कंपनी ने आखिरकार इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। इस लाइनअप में फाइंड X9 और फाइंड X9 प्रो मॉडल शामिल होने की उम्मीद है, जो दोनों ही चीन में पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। ओप्पो का दावा है कि फाइंड X9 सीरीज में हैसलब्लैड के साथ मिलकर बनाया गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होगा और इसमें 200 मेगापिक्सेल का "अल्ट्रा क्लियर" कैमरा होगा। इसके एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 के साथ आने की उम्मीद है।

भारत में इस दिन आ रहे Oppo Find X9 Series फोन एक्स एक पोस्ट में, ओप्पो ने घोषणा की है कि उसकी Find X9 सीरीज भारत में 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगी। कंपनी ने भारत में लॉन्च के लिए एक लाइव इवेंट निर्धारित किया है, जिसे कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट और ओप्पो इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्ट्रीम किया जाएगा।

आप नीचे दिए गए वीडियो प्लेयर के माध्यम से भी ओप्पो फाइंड X9 सीरीज का लाइव लॉन्च देख सकते हैं।

कंपनी ने Find X9 सीरीज के लिए 99 रुपये के प्रिविलेज पैक की भी घोषणा की है। इसमें 1,000 रुपये कीमत का एक्सचेंज कूपन, एक फ्री सुपरवूक 80W पावर एडॉप्टर और दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान जैसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो खरीदे गए फाइंड X9 सीरीज फोन के साथ भेजे जाएंगे।

Oppo Find X9 Series की खासियत (संभावित) ओप्पो फाइंड X9 में 6.59 इंच की OLED स्क्रीन हो सकती है, जबकि प्रो वेरिएंट 6.78 इंच के फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, हालांकि स्पेसिफिकेशन्स उनके चीनी वर्जन जैसे ही रहेंगे। दोनों पैनल में 1.5K रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट होने की उम्मीद है। ओप्पो फाइंड X9 और ओप्पो फाइंड X9 प्रो डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस होंगे और 16GB तक रैम, 1TB ऑनबोर्ड स्टोरेज और ग्राफिक्स-इंटेंसिव टास्क के लिए Arm G1-Ultra जीपीयू के साथ आते हैं। ये फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलते हैं।

फोटोग्राफी की बात करें तो, फाइंड X9 में 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर और 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN5 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग सेंसर भी है।

प्रो मॉडल में भी यही प्राइमरी और अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरे हैं, साथ ही 3x डिजिटल जूम सपोर्ट वाला 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर है। Oppo Find X9 Pro में 7,500mAh और Find X9 में 7,025mAh की बैटरी है, दोनों ही 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती हैं।