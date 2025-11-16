Hindustan Hindi News
होश उड़ा देगी कीमत, किट के साथ इतना महंगा पड़ेगा OPPO Find X9 Pro फोन, सामने आई डिटेल

होश उड़ा देगी कीमत, किट के साथ इतना महंगा पड़ेगा OPPO Find X9 Pro फोन, सामने आई डिटेल

संक्षेप: ओप्पो 18 नवंबर को भारत में OPPO Find X9 series लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सीरीज में दो मॉडल - OPPO Find X9 और OPPO Find X9 Pro शामिल होने की उम्मीद है। अब Pro मॉडल के लिए डिजाइन की गई टेलीकन्वर्टर किट की भारतीय कीमत भी सामने आ गई है।

Sun, 16 Nov 2025 10:56 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
ओप्पो 18 नवंबर को भारत में OPPO Find X9 series लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सीरीज में दो मॉडल - OPPO Find X9 और OPPO Find X9 Pro शामिल होने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले इन दोनों फोन की भारतीय कीमतें सामने आ चुकी हैं। अब एक नए लीक ने यह भी बता दिया है कि यदि खरीदार प्रो मॉडल के लिए डिजाइन किए गए टेलीकन्वर्टर किट खरीदना चाहते हैं तो उन्हें कितने रुपये खर्च करना पड़ सकता है। किट में एक हैसलब्लैड टेलीकन्वर्टर, एक मैग्नेटिक हैंडल, एक मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस और एक प्रोफेशनल शोल्डर स्ट्रैप शामिल है। मैग्नेटिक हैंडल में एक टैक्टाइल शटर बटन और एक एर्गोनोमिक ग्रिप भी है। चलिए एक नजर कितने की है किट और किट के साथ फोन की कुल कीमत कितनी हो जाएगी।

oppo find x9 pro teleconverter kit india price leak

भारत में इतनी होगी किट की कीमत

नए लीक के अनुसार, OPPO Find X9 Pro के लिए टेलीकन्वर्टर किट की कीमत भारत में 29,999 रुपये होगी। यह एक्सेसरी फोन के नेटिव 3x ऑप्टिकल जूम को 10x ऑप्टिकल जूम तक बढ़ाने की सुविधा देती है। फाइंड X9 प्रो में 200MP HP5 पेरिस्कोप सेंसर, 50MP मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2-मेगापिक्सेल मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से लैस रियर कैमरा सेटअप है।

ये भी पढ़ें:₹12,999 में घर लाएं 43 इंच Smart TV, 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल

किट के साथ इतनी हो जाएगी फोन की कीमत

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, OPPO Find X9 Pro की कीमत भारत में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 99,999 रुपये होगी। यानी किट के साथ पूरे सेटअप की कीमत 1,30,000 रुपये हो जाएगी।

लीक के अनुसार, स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड X9 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये हो सकती है और इसके, 16GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल की कीमत 84,999 रुपये हो सकती है। अगर ये कीमतें सही हैं, तो Find X9 लाइनअप भारत में चीन की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर उपलब्ध होगा। तुलना के लिए, ओप्पो के घरेलू बाजार में बेस X9 की शुरुआती कीमत 4,400 युआनी (यानी करीब 55,000 रुपये) है।

ये भी पढ़ें:Broadband हो तो ऐसा, 100Mbps स्पीड के साथ 4000GB डेटा, खर्च 600 रुपये से कम

18 नवंबर को भारत में लॉन्च होंगे फोन, कलर कंफर्म

भारत में ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगी। ये फोन देश में फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। हाल ही में, ओप्पो ने पुष्टि की थी कि फाइंड X9 स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर्स में उपलब्ध होगा। वहीं, फाइंड X9 प्रो सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल कलर्स में उपलब्ध होगा। हालांकि, भारतीय वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन अभी गुप्त रखे गए हैं।

लीक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि, भारत आने मॉडल्स में इसके ग्लोबल और चीनी वेरिएंट जैसे ही फीचर्स मिलने की उम्मीद है। प्रो मॉडल में 6.78-इंच 1,272×2,772 पिक्सेल एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। इसे धूल और पानी से बचाने के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

ओप्पो फाइंड X9 प्रो फ्लैगशिप 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है, जिसे 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में हैसलब्लैड-ट्यून्ड ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी शूटर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का कैमरा है।

