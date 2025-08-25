7550mAh की बैटरी वाला नया 5G फोन, कैमरा 200MP का, प्रोसेसर भी दमदार

ओप्पो फाइंड X9 प्रो लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के खास फीचर लीक हो गए हैं। लीक के अनुसार यह फोन 200MP के पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस और 7550mAh की बैटरी के साथ आएगा। फोन अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है।

ओप्पो का नया फोन आने वाला है। इस फोन का नाम Oppo Find X9 Pro है। फोन की लॉन्च डेट को अभी कन्फर्म नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन अक्टूबर में मार्केट में एंट्री कर सकता है। भारत में यह फोन नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसी बीच स्मार्टप्रिक्स (Smartprix) एक लीक आई है, जिसमें इस फोन के लगभग सभी खास फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी दे दी गई है। लीक के अनुसार यह फोन 16जीबी तक की रैम, 200 मेगापिक्सल के पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस और 7550mAh की बैटरी से लैस हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। कंपनी इस फोन को 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च करने वाली है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे।

रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony LYT 828 मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का सैमसंग ISOCELL JN5 अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का ISOCELL HP5 सेंसर देने वाली है, जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। स्मार्टप्रिक्स ने कहा कि फोन की बैटरी 7550mAh की होगी, जो 80 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। साथ ही इसमें आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है। ओएस की बात करें, तो लीक के अनुसार यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करेगा। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में वाई-फाई 7, एनएफसी और एक मल्टीफंक्शन की जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।