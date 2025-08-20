Oppo के नए फोन में मिलेगा जबर्दस्त कैमरा सेटअप, 200MP का सेंसर करेगा कमाल oppo find x9 pro camera specifications revealed ahead of launch know details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo find x9 pro camera specifications revealed ahead of launch know details

Oppo के नए फोन में मिलेगा जबर्दस्त कैमरा सेटअप, 200MP का सेंसर करेगा कमाल

ओप्पो फाइंड X9 प्रो के कैमरा स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा देने वाली है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। आइए जानते हैं डीटेल। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 12:42 PM
ओप्पो के नए फोन मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। इन डिवाइसेज का नाम Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro है। डिवाइसेज की लॉन्च डेट को अभी कंपनी ने कन्फर्म नहीं किया है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार ये फोन अक्टूबर में लॉन्च हो सकते हैं। नई सीरीज के प्रो वेरिएंट के बारे में आई लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी इस फोन में फाइंड X8 प्रो की तरह ड्यूल 50 मेगापिक्सल का कैमरा देने की बजाय 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा देने वाली है। इसी बीच स्मार्ट प्रिक्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इस फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स की डीटेल जानकारी दी गई है।

50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में हाल में लॉन्च हुआ Sony LYT-828 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। इस प्राइमरी सेंसर का साइज 1/1.28 इंच होगा। इसका फोकल लेंथ 23mm और अपर्चर f/1.8 होगा। फोन में ऑफर किया जाने वाले अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर की बात करें, तो इसमें आपको ऑटोफोकस के साथ 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN5 लेंस मिलेगा। इन दोनों के अलावा के फोन में कंपनी एक 200 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट और 3x ऑप्टिकल जूम वाला सैमसंग HP5 सेंसर देने वाली है।

इस कैमरे के सेंसर का साइज 1/1.56 इंच होगा और इसमें आपको 70mm का फोकल लेंथ देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन इस सेंसर के साथ आने वाला दुनिया का पहला डिवाइस हो सकता है। फोन में ऑफर किया जाने वाला सेल्फी कैमरा भी पिछले वर्जन से अपग्रेडेड होगा। बताया जा रहा है कि कंपनी इस फोन में ऑटोफोकस फीचर के साथ 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN5 कैमरा देने वाली है।

हाल में लॉन्च हुआ ओप्पो K13 टर्बो प्रो

ओप्पो ने बीते दिनों K13 टर्बो प्रो को लॉन्च किया था। यह फोन 6.8 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से लैस है। इसकी बैटरी 7000mAh की है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

