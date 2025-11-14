1 लाख का फोन ला रहा ओप्पो, भारत में इतनी होगी फाइंड X9 सीरीज की कीमत

संक्षेप: OPPO Find X9 Pro और OPPO Find X9 की भारतीय कीमतें लॉन्च से पहले ही सामने आ गई हैं। अगर आप भी इनमें किसी फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है।

Fri, 14 Nov 2025 03:48 PM

OPPO Find X9 Pro और OPPO Find X9 की भारतीय कीमतें लॉन्च से पहले ही सामने आ गई हैं। हो सकता है कि यह कीमतें देखकर आपके होश उड़ जाएं। सामने आई भारतीय कीमतों से हिंट मिलता है कि इस लाइनअप के स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 75,000 रुपये से कम हो सकती है। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज भारत में 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाली है। लीक से पता चलता है कि ओप्पो फाइंड X9 का वनीला मॉडल देश में दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। वहीं, प्रो मॉडल देश में केवल 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में डेब्यू कर सकता है। भारतीय वेरिएंट में भी इनके चीनी वर्जन की तरह ही मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई कीमतों पर...

भारत में OPPO Find X9 Series की कीमत (संभावित) टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी ने एक्स पर एक पोस्ट में भारत में आने वाले दोनों स्मार्टफोन्स की कीमतें लीक की हैं। ओप्पो फाइंड X9 प्रो की कीमत देश में 99,999 रुपये बताई जा रही है, जो इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए है। वहीं, स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड X9 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये हो सकती है और इसके, 16GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल की कीमत 84,999 रुपये हो सकती है।

18 नवंबर को भारत में लॉन्च होंगे फोन, कलर कंफर्म कंपनी ने लगभग एक हफ्ते पहले घोषणा की थी कि उसकी फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगी। यह लाइनअप देश में फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए उपलब्ध होगा। हाल ही में, ओप्पो ने पुष्टि की थी कि फाइंड X9 स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर्स में उपलब्ध होगा। वहीं, फाइंड X9 प्रो सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल कलर्स में उपलब्ध होगा। हालांकि, भारतीय वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन अभी गुप्त रखे गए हैं।

वैश्विक स्तर पर फोन की कीमत और खासियत ओप्पो फाइंड X9 सीरीज को 28 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। यूरोपीय संघ में ओप्पो फाइंड X9 प्रो की कीमत 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 1,299 यूरो (लगभग 1,34,000 रुपये) है, जबकि वेनिला फाइंड X9 की कीमत 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 999 यूरो (लगभग 1,03,000 रुपये) है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, भारत आने मॉडल्स में इसके ग्लोबल और चीनी वेरिएंट जैसे ही फीचर्स मिलने की उम्मीद है। प्रो मॉडल में 6.78-इंच 1,272×2,772 पिक्सेल एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। इसे धूल और पानी से बचाने के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

ओप्पो फाइंड X9 प्रो फ्लैगशिप 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है, जिसे 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में हैसलब्लैड-ट्यून्ड ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी शूटर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का कैमरा है।