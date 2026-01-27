Hindustan Hindi News
₹5500 सस्ता हुआ 50MP कैमरा, 7025mAh बैटरी वाला Oppo स्मार्टफोन; देखें डील

₹5500 सस्ता हुआ 50MP कैमरा, 7025mAh बैटरी वाला Oppo स्मार्टफोन; देखें डील

संक्षेप:

विजय सेल्स पर Oppo Find X9 पर 5500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस 69,499 रुपये हो जाता है। 50MP कैमरा, 7025mAh बैटरी और फ्लैगशिप फीचर्स के साथ यह फोन प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा विकल्प है।

Jan 27, 2026 05:02 pm ISTPranesh Tiwari
अगर आपका बजट करीब 70 हजार रुपये है और आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Oppo का पिछले साल लॉन्च हुआ Oppo Find X9 इस समय एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। विजय सेल्स पर चल रही डील के तहत यह स्मार्टफोन अपने लॉन्च प्राइस से सस्ता मिल रहा है। दमदार कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस के चलते यह फोन हाई-एंड यूजर्स को अच्छी वैल्यू दे सकता है।

Oppo Find X9 की कीमत और ऑफर

Vijay Sales पर Oppo Find X9 का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 74,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। हालांकि, AXIS बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5,500 रुपये का कैशबैक डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैंक ऑफर के बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 69,499 रुपये रह जाती है। यानी यह स्मार्टफोन अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले करीब 5,500 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Oppo यूजर्स के मजे! इन स्मार्टफोन्स को भी मिलने लगा नया ColorOS 16 अपडेट

ऐसे हैं Oppo Find X9 के स्पेसिफिकेशंस

Oppo Find X9 में 6.59 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन 2760×1256 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 460ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आती है, जिससे वीडियो देखने और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूद रहता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। यह स्मार्टफोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16.0 पर काम करता है।

कनेक्टिविटी के मामले में Oppo Find X9 में Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, GPS और 5G सपोर्ट मिलता है। बैटरी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। फोन में 7,025mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:बड़ा झटका! Realme अब Oppo का सब-ब्रैंड, क्या बदल जाएगा आपका स्मार्टफोन अनुभव?

कैमरा सेटअप की बात करें तो Oppo Find X9 में रियर साइड पर क्वाड कैमरा सिस्टम दिया गया है। जिसमें 50MP वाइड एंगल कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 2MP मोनोक्रोम कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन का वजन केवल 203 ग्राम है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
