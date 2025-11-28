लाल कलर में आया ओप्पो का लेटेस्ट फोन, फ्री मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, पहली सेल इस दिन

संक्षेप: ओप्पो ने भारत में सिर्फ 10 दिन पहले OPPO Find X9 सीरीज लॉन्च की थी, और कंपनी ने अब भारत में वनीला मॉडल OPPO Find X9 के लिए एक नया एक्सक्लूसिव वेलवेट रेड कलर ऑप्शन लॉन्च कर दिया है। इसकी सेल 8 दिसंबर से शुरू होगी। देखें कीमत और खासियत

Fri, 28 Nov 2025 04:03 PM

ओप्पो ने भारत में सिर्फ 10 दिन पहले OPPO Find X9 सीरीज लॉन्च की थी, और कंपनी ने अब भारत में वनीला मॉडल OPPO Find X9 के लिए एक नया एक्सक्लूसिव वेलवेट रेड कलर ऑप्शन लॉन्च कर दिया है। नया कलर वेरिएंट, मौजूदा लाइनअप में टाइटेनियम ग्रे और स्पेस ब्लैक कलर्स ऑप्शन्स में शामिल हो गया है, जिससे यह फोन अब कुल तीन कलर्स में उपलब्ध हो गया है। एक प्रेस नोट में, ओप्पो ने कहा कि वेलवेट रेड वेरिएंट उसके फ्लैगशिप लाइनअप में ज्यादा एक्सप्रेसिव कलर की ज्यादा डिमांड को देखते हुए आया है।

इसी प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि Find X9 सीरीज ने उपलब्धता के पहले सात दिनों के अंदर पिछली फाइंड जेनरेशन की तुलना में 3 गुना ज्यादा बिक्री हासिल की है।

इतनी है कीमत, साथ फ्री मिलेगा गिफ्ट बॉक्स कीमत की बात करें तो, वेलवेट रेड एडिशन सिंगल 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन में 74,999 रुपये में मिलेगा। बैंक ऑफर के साथ, कीमत 67,499 रुपये तक कम हो सकती है। कंपनी इसके साथ ग्राहकों को 5,198 रुपये कीमत का ब्लैक गोल्ड गिफ्ट बॉक्स दे रही है, जिसमें OPPO Enco Buds 3 Pro+ और एक प्रीमियम फोन केस शामिल है। इसकी सेल 8 दिसंबर से ओप्पो इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर के जरिए शुरू होगी।

यह फोन भारत में स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर्स में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 74,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 84,999 रुपये है।

चलिए एक नजल डालते हैं OPPO Find X9 की खासियत पर: बड़ा एमोलेड डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड X9 में 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 3600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है।

ओप्पो फाइंड X9 में 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट है, साथ में 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें वीसी कूलिंग सिस्टम है जिसका कुल डिसिपेशन एरिया 32,052.5 स्क्वायर एमएम है। हैप्टिक्स के लिए एक X-एक्सिस लीनियर मोटर भी है। फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है औ यह पांच ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।

दमदार कैमरा और तेजतर्रार बैटरी भी ओप्पो फाइंड X9 में Hasselblad द्वारा ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.6) सोनी LYT-808 वाइड कैमरा, OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.6) सोनी LYT-600 टेलीफोटो कैमरा और 2 मेगापिक्सेल का चौथा कैमरा है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा है। कैमरा सिस्टम ओप्पो के नए Lumo इमेजिंग इंजन से चलता है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करता है।

ओप्पो फाइंड X9 में 7025mAh की बैटरी है, जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर् करती है।