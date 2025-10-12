Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo find x9 and oppo find x9 pro to launch in november in india check details

खुल गया राज, भारत में लॉन्च होने वाले हैं Oppo Find X9 सीरीज फोन, सामने आई डिटेल

ओप्पो 16 अक्टूबर को चीन में अपने Oppo Find X9 Series के स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Find X9 और X9 Pro के अलावा, ब्रांड ओप्पो पैड 5 टैबलेट और ओप्पो वॉच एस स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगा। यह फोन भारतीय बाजार में भी जल्द एंट्री करने वाले हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 11:50 AM
ओप्पो 16 अक्टूबर को चीन में अपने Oppo Find X9 Series के स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Find X9 और X9 Pro के अलावा, ब्रांड ओप्पो पैड 5 टैबलेट और ओप्पो वॉच एस स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगा। साथ ही, ब्रांड इसके ग्लोबल लॉन्च की भी तैयारी कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ओप्पो भारत में एक अलग लॉन्च इवेंट आयोजित कर सकता है। जीएसएमएरेना की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में भारत में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025) में भारत में सीरीज की लॉन्च की तारीख की पुष्टि कर दी है।

भारत में कब लॉन्च होंगे ओप्पो फाइंड X9 सीरीज फोन

ओप्पो फाइंड X9 और फाइंड X9 प्रो भारत में डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस पहले फोन होंगे। लॉन्च की बात करें तो यह नवंबर में होगा। रियलमी और वनप्लस भी अगले महीने भारत में अपने नए फोन लाने की योजना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Realme GT 8 Pro फोन 11 नवंबर को लॉन्च हो सकता है, जबकि OnePlus 15 फोन 13 नवंबर को लॉन्च हो सकता है।

दमदार प्रोसेसर से लैस होंगे फोन

फोटोग्राफी फोकस्ड फाइंड X9 और X9 प्रो स्मार्टफोन्स डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस होंगे, जबकि रियलमी GT 8 प्रो और वनप्लस 15 स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होंगे। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से लैस iQOO 15 के भी नवंबर में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। वीवो भारत के लिए वीवो X300 सीरीज पर भी काम कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि X300 और X300 प्रो दिसंबर में देश में लॉन्च हो सकते हैं। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज की तरह, X300 दोनों ही डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट के साथ आएंगे।

ओप्पो फोन्स में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी

कुछ समय पहले, ओप्पो के प्रोडक्ट मैनेजर झोउ यिबाओ ने अपकमिंग फोन्स के बारे में एक नई जानकारी दी थी। उन्होंने फोन की बैटरी साइज का खुलासा कर दिया थी। यिबाओ के अनुसार, स्टैंडर्ड Oppo Find X9 में 7025mAh की ग्लेशियर बैटरी होगी, जबकि Oppo Find X9 Pro में इससे भी बड़ी 7500mAh की बैटरी होगी। अफवाह है कि दोनों फोन में 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। ब्रांड ने हाल ही में पुष्टि की है कि फाइंड X9 की मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन लगभग 203 ग्राम है। वहीं, प्रो एडिशन की मोटाई 8.25 एमएम और वजन लगभग 224 ग्राम है।

दोनों मॉडल्स में कोल्ड कार्विंग तकनीक, टाइटेनियम से इंस्पायर्ड कलर ऑप्शन और चारों तरफ एक समान पतले बेजल्स स्क्रीन होगी। दोनों ही एडवांस्ड कैमरों से लैस होंगे। इन डिवाइस में कलरओएस 16 पहले से इंस्टॉल आएगा, जिसे ऐप्पल के इकोसिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में एक नया आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले सबस्ट्रेट और लंबे समय तक देखने के दौरान मोशन सिकनेस को कम करने वाला एक फीचर शामिल है।

