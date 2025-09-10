7500mAh तक की बड़ी बैटरी के साथ आ रहे ओप्पो के दो फोन, खुद कंपनी ने किया कंफर्म

ओप्पो अब 7500mAh तक की बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में है। बता दें कि Oppo Find X9 series जल्द लॉन्च होने वाली है। स्टैंडर्ड X9 में 7025mAh की बैटरी होगी, जबकि Oppo Find X9 Pro में बड़ी 7500mAh की बैटरी होगी।

अब हर ब्रांड बड़ी बैटरी वाले फोन पर फोकस कर रहा है। ओप्पो भी अब 7500mAh तक की बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में है। बता दें कि Oppo Find X9 series जल्द लॉन्च होने वाली है, और ओप्पो के प्रोडक्ट मैनेजर झोउ यिबाओ ने अपकमिंग फोन्स के बारे में एक नई जानकारी दी है। उन्होंने फोन की बैटरी साइज का खुलासा कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

नए ओप्पो फोन में मिलेगा इतनी बड़ी बैटरी यिबाओ के अनुसार, स्टैंडर्ड Oppo Find X9 में 7025mAh की ग्लेशियर बैटरी होगी, जबकि Oppo Find X9 Pro में इससे भी बड़ी 7500mAh की बैटरी होगी। अफवाह है कि दोनों फोन में 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। ब्रांड ने हाल ही में पुष्टि की है कि Find X9 की मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन लगभग 203 ग्राम है। वहीं, प्रो एडिशन की मोटाई 8.25 एमएम और वजन लगभग 224 ग्राम है।

दोनों मॉडल्स में कोल्ड कार्विंग तकनीक, टाइटेनियम से इंस्पायर्ड कलर ऑप्शन और चारों तरफ एक समान पतले बेजल्स स्क्रीन होगी। डिजाइन का उद्देश्य स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट और विजुअल यूनिफॉर्मिटी, दोनों प्रदान करना है।

इमेजिंग की बात करें तो, Find X9 और Find X9 Pro दोनों ही एडवांस्ड कैमरों से लैस होंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह प्रसिद्ध इमेजिंग तकनीक से प्रेरित है। वीडियो रिकॉर्डिंग में बड़े सुधार होने की उम्मीद है, जिससे यह सीरीज प्रोफेशनल लेवल की मोबाइल फोटोग्राफी के स्टैंडर्ड्स के और भी करीब आ जाएगी।

इन डिवाइस में कलरओएस 16 पहले से इंस्टॉल आएगा, जिसे ऐप्पल के इकोसिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में एक नया आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले सबस्ट्रेट और लंबे समय तक देखने के दौरान मोशन सिकनेस को कम करने वाला एक फीचर शामिल है।