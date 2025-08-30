Oppo के नए फोन मचाएंगे धमाल, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी, मिल सकता है 200MP कैमरा

ओप्पो फाइंड X9 और X9 प्रो जल्द मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। लॉन्च से पहले एक टिपस्टर ने इन फोन के स्टोरेज और कलर ऑप्शन को लीक कर दिया है। टिपस्टर की मानें तो फोन्स 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएंगे।

ओप्पो आजकल अपने दो नए फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन अपकमिंग फोन का नाम Oppo Find X9 और Find X9 Pro है। लॉन्च से पहले ये फोन काफी चर्चा में आ गए हैं। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन अपनी लीक में इन डिवाइसेज स्टोरेज और कलर ऑप्शन को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार ओप्पो फाइंड X9 स्मार्टफोन पांच वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी/512जीबी, 16जीबी रैम + 256जीबी/512जीबी/1टीबी में आ सकता है। इसे कंपनी चार कलर ऑप्शन फ्रॉस्ट वाइट, मिस्ट ब्लैक, लाइट चेजिंग रेड और वेल्वेट टाइटेनियम में आ सकता है। इस फोन का वजन 203 ग्राम होगा।

ओप्पो फाइंड X9 प्रो के बारे में टिपस्टर ने कहा कि यह फोन 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी, 16जीबी + 512जीबी, और 16जीबी + 1टीबी में आएगा। कंपनी इस फोन का Beidou Satellite SMS Edition भी लाने वाली है। यह 16जीबी रैम और 1टीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस होगा। टिपस्टर के अनुसार फोन का वजन 224 ग्राम होगा और यह फ्रॉस्ट वाइट, चेजिंग लाइट रेड और वेल्वेट टाइटेनियम में एंट्री कर सकता है।

ओप्पो फाइंड X9 और X9 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन लीक के अनुसार कंपनी फाइंड X9 सीरीज में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। दोनों फोन डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से लैस हो सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए नए प्रो वेरिएंट में आपको 200 मेगापिक्सल तक का पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइसेज में कंपनी टेलिफोटो मैक्रो और मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस ऑफर कर सकती है। फोन्स में कंपनी अपग्रेडेड 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे सकती है।

X9 में कंपनी 50 मेगापिक्सल का क्वॉड-कैमरा सेटअप दे सकती है। ओप्पो के ये नए फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएंगे। बैटरी की बात करें, तो प्रो मॉडल में आपको 7000mAh से ज्यादा की बैटरी देखने को मिल सकती है। वहीं, फाइंड X9 7025mAh की बैटकी के साथ आ सकता है। इसमें 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दी जा सकती है।