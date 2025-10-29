7500mAh तक की बैटरी वाले दो नए वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 200MP तक का शानदार कैमरा
संक्षेप: ओप्पो फाइंड X9 सीरीज की ग्लोबल मार्केट में एंट्री हो गई है। नई सीरीज के फोन 200MP तक के पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस के साथ आते हैं। इनमें दी गई बैटरी 7500mAh तक की है। फोन IP66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी ऑफर करते हैं।
Oppo Find X9 सीरीज की ग्लोबल मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी की इस नई सीरीज में दो फोन- Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro शामिल हैं। इन फोन को बार्सिलोना में एक इवेंट में लॉन्च किया गया। 16 अक्टूबर को ये फोन चीन में लॉन्च हुए थे। ओप्पो के ये नए फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस हैं। इनकी बैटरी 7500mAh तक की है। इनमें 200 मेगापिक्सल तक का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दिया गया है। ओप्पो फाइंड X9 (12जीबी + 512जीबी) की कीमत 999 यूरो (करीब 1,03,000 रुपये) और फाइंड X9 प्रो (16जीबी + 512जीबी) की कीमत 1299 यूरो (करीब 1,34,000 रुपये) है। भारत में ये फोन नवंबर में लॉन्च होंगे।
फाइंड X9 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
ओप्पो का यह फोन 6.59 इंच के डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह एमोलेड डिस्प्ले डॉल्बी विजन और 3600 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फोन में आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी एक 2 मेगापिक्सल का मल्टी-स्पेक्ट्रल लेंस भी दे रही है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
यह फोन IP66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। इस डिवाइस की बैटरी 7025mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। ओएस की बात करें तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Color OS पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
फाइंड X9 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 3600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दे रही है। 16जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज वाले इस फोन में डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर लगा है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस के साथ एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।
फोन में आपको 7500mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 80 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन भी ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS पर काम करता है। यह फोन भी IP66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।