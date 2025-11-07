Oppo Find X9 के दाम जानकर उड़ जाएंगे होश, भारत में 12GB रैम वाले मॉडल की कीमत इतनी

संक्षेप: Oppo Find X9 Series चीनी और वैश्विक बाजारों में पहले ही लॉन्च हो चुकी है। और अब, ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि भारत में इसका लॉन्च 18 नवंबर को होने वाला है। एक टिप्स्टर के अनुसार, भारत में ओप्पो फाइंड X9 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये होगी।

Oppo Find X9 Series चीनी और वैश्विक बाजारों में पहले ही लॉन्च हो चुकी है। और अब, ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि भारत में इसका लॉन्च 18 नवंबर को होने वाला है। सीरीज में दो मॉडल Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro शामिल होंगे। अगर आप भी इन्हें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। लॉन्च से पहले ही स्टैंडर्ड मॉडल यानी Oppo Find X9 की भारतीय कीमत सामने आ गई है। हालाँकि, अब हमारे पास एक और जानकारी है जो टिप्स्टर अभिषेक यादव द्वारा लीक की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इतनी होगी ओप्पो फाइंड X9 की कीमत टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, भारत में ओप्पो फाइंड X9 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कीमत बॉक्स पर दी एमआरपी है या फिर ऑफर्स के बाद या सेल प्राइस है। फिलहाल, हम यही मान रहे हैं कि यह अपेक्षित सेल प्राइस है, और ज्यादा संभावना है कि बैंक ऑफर्स को शामिल करने पर यह उनके द्वारा बताई गई कीमत से कम हो।

ओप्पो फाइंड X9 की खासियत फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट के अनुसार, ओप्पो फाइंड X9 में एक्सटेंडेड टेलीफोटो शूटिंग के लिए 120x AI टेलीस्कोपिक जूम सिस्टम है। यह 4K 120fps डॉल्बी विजन वीडियो और 4K 120fps LOG रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। यह कैमरा सिस्टम Hasselblad के सहयोग से विकसित किया गया है और इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 9 स्पेक्ट्रल चैनल्स वाला एक ट्रू कलर कैमरा शामिल है। इसमें मास्टर कट एडिटिंग टूल्स, Hasselblad हाई-रेज और XPAN मोड जैसे फीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है।

यह ट्रिनिटी इंजन के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है, जो तेज CPU/GPU परफॉर्मेंस, लोड के तहत बेहतर स्टेबिलिटी, हाई इमेजिंग एफिशियंसी और कम बिजली की खपत प्रदान करता है। इसमें ओप्पो की सिलिकॉन-कार्बन एनोड तकनीक पर बेस्ड 7025mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग और 50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है।

कनेक्टिविटी के लिहाज से, इसमें AI लिंकबूस्ट, 360° सराउंड एंटीना आर्किटेक्चर और एक डेडिकेटेड नेटवर्कबूस्ट चिप S1 शामिल है जो कमजोर सिग्नल की स्थिति में भी स्टेबल नेटवर्क परफॉर्मेंस बनाए रखता है। हार्डवेयर हैंडलिंग के लिए, इसमें एक बायोनिक हैप्टिक मोटर और एक वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम शामिल है।