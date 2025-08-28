Oppo कैमरा फोन पर 14000 रुपये की बंपर छूट, पहली बार सस्ते में 32MP सेल्फी कैमरा मॉडल

दमदार MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर, 12GB RAM और 5630mAh बैटरी वाले Oppo Find X8 5G पर बंपर छूट मिल रही है। 50MP ट्रिपल कैमरा वाले फोन पर 14,000 रुपये से ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है।

Thu, 28 Aug 2025 07:42 PM

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo के पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन Oppo Find X8 5G पर बंपर डिस्काउंट का फायदा ग्राहकों को लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है। कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में Oppo Find X9 5G लॉन्च करने जा रही है और इससे पहले पिछले मॉडल पर खास डील का फायदा मिल रहा है। यह कैमरा सेंट्रिक फोन प्रीमियम फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफर करता है। आइए आपको इसकी कीमत और ऑफर्स के बारे में बताएं।

कीमत की बात करें तो Oppo Find X8 5G को दो रैम और स्टोरेज वेरियंट्स में खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरियंट को 69,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था लेकिन इसे Croma स्टोरेज पर 60,899 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा इस डिवाइस पर 5000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिल रहा है।

ऑफर्स के चलते इस फोन पर कुल डिस्काउंट 14,100 रुपये का हो जाता है और इसका इफेक्टिव प्राइस 55,899 रुपये रह जाता है। ग्राहक इस फोन पर एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- स्टार ग्रे और स्पेस ब्लैक में खरीदा जा सकता है। ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Oppo Find X8 5G के स्पेसिफिकेशंस फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 9400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 12GB रैम के साथ अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जबकि 256GB स्टोरेज इसे और भी पावरफुल बनाती है।