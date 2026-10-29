तीन 200MP कैमरों और 8000mAh बैटरी वाले Oppo फोन की सेल शुरू, इतनी है कीमत
OPPO Find X10 और Find X10 Pro Max की भारत में सेल शुरू हो गई है। इनकी शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपये है। दोनों फोन में 8000mAh बैटरी और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलती है।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OPPO ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Find X10 की सेल शुरू कर दी है। इस सीरीज में OPPO Find X10 और OPPO Find X10 Pro Max दो मॉडल्स शामिल हैं। दोनों फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी, 200 मेगापिक्सल तक के कैमरे और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इनकी सेल 29 अक्टूबर से OPPO के ऑनलाइन स्टोर, Amazon, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर शुरू हो गई है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
OPPO Find X10 सीरीज की कीमत
OPPO Find X10 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,39,999 रुपये है। इसके 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल के लिए 1,69,999 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, OPPO Find X10 Pro Max का 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 1,99,999 रुपये में उपलब्ध है।
साथ ही कंपनी लॉन्च ऑफर्स में एलिजिबल बैंक कार्ड्स पर 15 प्रतिशत तक इंस्टेंट कैशबैक, एक्सचेंज बेनिफिट और इजी EMI का विकल्प दे रही है। अलग-अलग ऑफर्स को मिलाकर 38,000 रुपये तक की सेविंग्स की जा सकती हैं। हालांकि, आपको मिलने वाली छूट लागू शर्तों पर डिपेंड करेगी। बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए तो Hasselblad Teleconverter Kit को अलग से 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
ऐसे हैं OPPO Find X10 के फीचर्स
OPPO Find X10 में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह Glacier Blue, Glow Coral और Mist Grey रंगों में उपलब्ध है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
22% OFF
Oppo Find X10
- Glacier Blue
- 12 GB (+12 GB Extended Virtual RAM Expansion)
- 256GB/ 512GB Storage
₹139999₹179999
खरीदिये
Pro Max में तीन 200MP कैमरे
सीरीज के प्रीमियम मॉडल OPPO Find X10 Pro Max में 6.78 इंच का डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया गया है। इसके पिछले हिस्से में तीन 200 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, जिनमें मेन, टेलीफोटो और अल्ट्रा-वाइड कैमरे शामिल हैं। कंपनी इसे भारत में ट्रिपल 200 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप वाला पहला स्मार्टफोन कह रही है। यह Luna White और Titanium Grey कलर्स में आता है।
8000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग
दोनों फोन में 8000mAh की बैटरी दी गई है। ये 80W वायर्ड SUPERVOOC और 50W वायरलेस AIRVOOC चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इनमें धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी मिलती है। दोनों स्मार्टफोन Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 पर काम करते हैं।
महंगे फ्लैगशिप फोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए OPPO की यह सीरीज एक दमदार विकल्प है। खास तौर पर बड़ी बैटरी और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों पर फोकस करने वाले यूजर्स को ये फोन पसंद आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।