Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फोटोग्राफी के लिए आ रहा सबसे धाकड़ फोन, मिलेंगे 200 मेगापिक्सल के तीन कैमरे

Mar 08, 2026 09:15 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओप्पो अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज - फाइंड X10 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज में एक ऐसा फोन होगा, जो 200 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे के साथ आएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

फोटोग्राफी के लिए आ रहा सबसे धाकड़ फोन, मिलेंगे 200 मेगापिक्सल के तीन कैमरे

स्मार्टफोन की दुनिया में ओप्पो बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी अपनी Find X सीरीज के फोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें तीन फोन- Find X10, Find X10 Pro और X10 Pro Max शामिल हो सकते हैं। इन फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने कोई ऑफिशियल जानतारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ओप्पो की नई सीरीज के फोन के बारे में बड़ी जानकारी दी है। टिपस्टर की मानें, तो ओप्पो की इस सीरीज के किसी एक फोन में 200 मेगापिक्सल के तीन कैमरे ऑफर किए जाएंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

OPPO Find X7 Pro 5G

OPPO Find X7 Pro 5G

  • checkBlack
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹79990

और जाने

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल सेंसर

टिपस्टर के अनुसार इनमें एक 1/1.56 इंच की साइज वाला 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल सेंसर शामिल होगा। यह आमतौर पर स्मार्टफोन में ऑफर किए जाने वाले अल्ट्रावाइड सेंसर्स से काफी बड़ा है। माना जा रहा है कि कंपनी यह धाकड़ कैमरा सेटअप अपकमिंग सीरीज के प्रो मैक्स मॉडल यानी फाइंड X10 प्रो मैक्स में दे सकती है। कुछ दिन पहले इसी टिपस्टर ने कहा था कि ओप्पो 200 मेगापिक्सल के नए सेंसर को टेस्ट कर रहा है, जिसका साइज कथित तौर पर 1/1.3 है।

बताया जा रहा है कि यह सेंसर 4×4 RMSC (रीअरेंज्ड पिक्सेल कलर इन्फॉर्मेशन) और UFCC (अल्ट्रा फुल कलर कैप्चर) जैसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जो कलर ऐक्यूरेसी और डायनैमिक रेंज को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह भी अफवाह है कि इसमें इमेज की ओवरऑल क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक अडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज किया गया है। यह फोन का मेन लेंस हो सकता है।

ये भी पढ़ें:12GB तक की रैम वाला मोटोरोला फोन, कीमत ₹7200 से कम, मिलेगी 5200mAh की बैटरी

टेलिफोटो लेंस भी 200 मेगापिक्सल का हो सकता है

फोन में ऑफर किया जाने वाला टेलिफोटो लेंस भी 200 मेगापिक्सल का हो सकता है। हालांकि, इसके सेंसर का साइज और मैन्युफैक्चरर के बारे में जानकारी नहीं दी है। कंपनी की यह सीरीज डाइमेंसिटी 9600 सीरीज के साथ आने वाली पहली स्मार्टफोन सीरीज हो सकती है। ध्यान रहे कि कंपनी ने अभी इन फीचर्स के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है। आने वाले दिनों में इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी शेयर की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के बेस्टसेलिंग वॉटरप्रूफ फोन पर सबसे बड़ा ऑफर, 18200 रुपये कम हुई कीमत

9 मार्च को आ रहा ओप्पो K14 5G

ओप्पो 9 मार्च को भारत में अपने नए स्मार्टफोन Oppo K14 5G को लॉन्च करने वाला है। यह फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। कंपनी इस फोन को 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च करने वाली है। फोन में प्रोसेसर के तौर पर आपको डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देखने को मिलेगा। यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस होगा, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है।

ये भी पढ़ें:₹11 में 10GB डेटा, गजब हैं जियो, एयरटेल, Vi के ये प्लान, सबकी कीमत ₹30 से कम

(Photo: viettelstore)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।