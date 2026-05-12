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भूल जाओगे DSLR, यह फोन लेगा तगड़ी फोटो, इसमें 200MP के दो पावरफुल कैमरे

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Oppo Find X10 Pro Max लॉन्च होते ही धूम मचा देगा। इस फोन में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा होगा। इसके अलावा, फोन में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी होने की उम्मीद है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, डिटेल में जानिए

भूल जाओगे DSLR, यह फोन लेगा तगड़ी फोटो, इसमें 200MP के दो पावरफुल कैमरे

ऐसा फोन तलाश रहे हैं जो DSLR जैसे तगड़ी फोटो ले सकें, तो ओप्पो का अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। खबरें है कि ओप्पो अपने दमदार कैमरा फोकस्ड फोन के तौर पर Oppo Find X10 Pro Max लाने की तैयार में है। हाल ही में कंपनी ने Oppo Find X9 Ultra और Find X9s को अपनी फ्लैगशिप Find X9 सीरीज के नए एडिशन के तौर पर लॉन्च किया है। हालांकि, ब्रांड की अगली-जेनरेशन की लाइनअप आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन टॉप-एंड मॉडल से जुड़े लीक अभी से सामने आने लगे हैं। एक टिप्स्टर के मुताबिक, Oppo Find X10 Pro Max में डुअल 200-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा सेटअप, एक बड़ा LTPO डिस्प्ले और मीडियाटेक का अभी तक रिलीज न हुआ नेक्स्ट-जेनरेशन का फ्लैगशिप चिपसेट हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि यह इस साल के आखिर में चीन में Oppo Find X10 सीरीज के हिस्से के तौर पर लॉन्च होगा।

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Oppo Find X10 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

यह लेटेस्ट लीक टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की ओर से सामने आया है। शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ओप्पो अभी एक ऐसे स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें एक जबर्दस्त कैमरा सेटअप दिया गया है। बताया जा रहा है कि Oppo Find X10 Pro Max में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा होगा, जिसमें 1/1.3-इंच का बड़ा सेंसर लगा होगा। इसके अलावा, इस फोन में 1/1.28-इंच सेंसर वाला 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी होने की उम्मीद है।

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200 मेगापिक्सेल के दो कैमरे के साथ आ रहा फोन

यह उसी टिप्स्टर द्वारा पहले शेयर किए गए लीक की पुष्टि करता है, जिसमें दावा किया गया था कि यह ब्रांड अपने अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप फोन के लिए सैमसंग के आने वाले HPC सेंसर का इस्तेमाल करेगा। कैमरा सेटअप को पूरा करने के लिए एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल शूटर हो सकता है, और कहा जा रहा है कि यह ब्रांड अंदरूनी तौर पर अलग-अलग सेंसर कॉन्फिगरेशन की टेस्टिंग कर रहा है। टिप्स्टर का दावा है कि प्रोटोटाइप में से एक में 1/1.56-इंच सेंसर के साथ 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर हो सकता है, जबकि दूसरी टेस्ट यूनिट में इसकी जगह एक छोटा 50-मेगापिक्सेल का 1/2.75-इंच सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है।

200-मेगापिक्सेल + 200-मेगापिक्सेल + 200/50-मेगापिक्सेल वाले अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेटअप के साथ 3-मेगापिक्सेल का मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर भी हो सकता है।

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आगे बढ़ते हुए, Oppo Find X10 Pro Max के कथित प्रोटोटाइप में से एक में कथित तौर पर 6.89-इंच का बड़ा 2K LTPO फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, जबकि दूसरा वर्जन थोड़े छोटे 6.78-इंच के 1.5K LTPO पैनल के साथ आ सकता है। हार्डवेयर की बात करें तो, इस फोन में मीडियाटेक का अपकमिंग 2nm फ्लैगशिप चिपसेट लगा हो सकता है। पिछली लीक के अनुसार, यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट हो सकता है।

हालांकि, खुद ओप्पो ने अभी तक फाइंड X10 लाइनअप के अस्तित्व की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। इस लाइनअप में Find X10, Find X10 Pro और Find X10 Pro Max वेरिएंट शामिल हो सकते हैं। हालिया लीक से पता चलता है कि कंपनी अक्टूबर में किसी समय चीन में इस सीरीज को पेश कर सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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