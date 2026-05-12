भूल जाओगे DSLR, यह फोन लेगा तगड़ी फोटो, इसमें 200MP के दो पावरफुल कैमरे

Oppo Find X10 Pro Max लॉन्च होते ही धूम मचा देगा। इस फोन में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा होगा। इसके अलावा, फोन में 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी होने की उम्मीद है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, डिटेल में जानिए

ऐसा फोन तलाश रहे हैं जो DSLR जैसे तगड़ी फोटो ले सकें, तो ओप्पो का अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। खबरें है कि ओप्पो अपने दमदार कैमरा फोकस्ड फोन के तौर पर Oppo Find X10 Pro Max लाने की तैयार में है। हाल ही में कंपनी ने Oppo Find X9 Ultra और Find X9s को अपनी फ्लैगशिप Find X9 सीरीज के नए एडिशन के तौर पर लॉन्च किया है। हालांकि, ब्रांड की अगली-जेनरेशन की लाइनअप आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन टॉप-एंड मॉडल से जुड़े लीक अभी से सामने आने लगे हैं। एक टिप्स्टर के मुताबिक, Oppo Find X10 Pro Max में डुअल 200-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा सेटअप, एक बड़ा LTPO डिस्प्ले और मीडियाटेक का अभी तक रिलीज न हुआ नेक्स्ट-जेनरेशन का फ्लैगशिप चिपसेट हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि यह इस साल के आखिर में चीन में Oppo Find X10 सीरीज के हिस्से के तौर पर लॉन्च होगा।

Oppo Find X10 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) यह लेटेस्ट लीक टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की ओर से सामने आया है। शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ओप्पो अभी एक ऐसे स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें एक जबर्दस्त कैमरा सेटअप दिया गया है। बताया जा रहा है कि Oppo Find X10 Pro Max में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा होगा, जिसमें 1/1.3-इंच का बड़ा सेंसर लगा होगा। इसके अलावा, इस फोन में 1/1.28-इंच सेंसर वाला 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी होने की उम्मीद है।

200 मेगापिक्सेल के दो कैमरे के साथ आ रहा फोन यह उसी टिप्स्टर द्वारा पहले शेयर किए गए लीक की पुष्टि करता है, जिसमें दावा किया गया था कि यह ब्रांड अपने अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप फोन के लिए सैमसंग के आने वाले HPC सेंसर का इस्तेमाल करेगा। कैमरा सेटअप को पूरा करने के लिए एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल शूटर हो सकता है, और कहा जा रहा है कि यह ब्रांड अंदरूनी तौर पर अलग-अलग सेंसर कॉन्फिगरेशन की टेस्टिंग कर रहा है। टिप्स्टर का दावा है कि प्रोटोटाइप में से एक में 1/1.56-इंच सेंसर के साथ 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर हो सकता है, जबकि दूसरी टेस्ट यूनिट में इसकी जगह एक छोटा 50-मेगापिक्सेल का 1/2.75-इंच सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है।

200-मेगापिक्सेल + 200-मेगापिक्सेल + 200/50-मेगापिक्सेल वाले अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेटअप के साथ 3-मेगापिक्सेल का मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर भी हो सकता है।

आगे बढ़ते हुए, Oppo Find X10 Pro Max के कथित प्रोटोटाइप में से एक में कथित तौर पर 6.89-इंच का बड़ा 2K LTPO फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, जबकि दूसरा वर्जन थोड़े छोटे 6.78-इंच के 1.5K LTPO पैनल के साथ आ सकता है। हार्डवेयर की बात करें तो, इस फोन में मीडियाटेक का अपकमिंग 2nm फ्लैगशिप चिपसेट लगा हो सकता है। पिछली लीक के अनुसार, यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट हो सकता है।