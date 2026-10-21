कल आ रहा ओप्पो का फ्लैगशिप फोन, पहला जिसमें यह प्रोसेसर, 200MP के तीन कैमरे भी

Oppo Find X10 Pro Max भारत में कल लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जिसमें फ्लैगशिप मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 सीरीज का चिपसेट लगा होगा। चलिए बताते हैं फोन में और क्या-क्या खास मिलेगा…

Oppo Find X10 Pro Max भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जिसमें फ्लैगशिप मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 सीरीज का चिपसेट लगा होगा।

Oppo Find X10 Series भारतीय बाजार में कल यानी 22 अक्टूबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। सीरीज में दो मॉडल - Oppo Find X10 और Oppo Find X10 Pro Max शामिल हैं। इसके साथ Oppo Find X10, Oppo Pad Mini (मैट डिस्प्ले एडिशन) और Oppo Enco X4 TWS भी पेश किए जाएंगे। अपमकिंग फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर पहले से ही लाइव है, जहां कंपनी इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है। अब कंपनी ने मैक्स मॉडल की एक खूबी का खुलासा किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि Oppo Find X10 Pro Max भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जिसमें फ्लैगशिप मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 सीरीज का चिपसेट लगा होगा। इससे कुछ हफ्ते पहले ही, इसी चिपसेट के साथ इस स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया गया था।

Oppo Find X10 Pro Max की खासियत मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने घोषणा की कि आने वाला 'ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स' भारत का पहला ऐसा फोन होगा, जिसमें फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर 'मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो' चिपसेट लगा होगा। यह चिपसेट 2nm प्रोसेस पर बना है। इस चिपसेट में दो प्राइम कोर हैं, जो 4.55 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि 'ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स' के चिपसेट के साथ ओप्पो का 'लैमिनार फ्लो इंजन' भी दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि फोन एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड ColorOS 17 के साथ आएगा, जिससे ओप्पो फाइंड एक्स 10 प्रो मैक्स इस सॉफ्टवेयर के साथ आने वाला भारत का पहला फोन बन जाएगा। हाल ही में, ओप्पो ने घोषणा की कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में इंडस्ट्री के पहले हैसलब्लैड-ट्यून ट्रिपल 200-मेगापिक्सेल कैमरा सिस्टम के साथ LUMO हाइपर पिक्सेल और LUMO ट्रू इमेज इंजन के साथ लॉन्च होगा।

फोन में 200 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स में 200-मेगापिक्सेल (f/1.5) का अल्ट्रा HDR मेन कैमरा होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 1/1.3-इंच का ISOCELL HPC सेंसर, 24mm फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) दिया गया है। इसके अलावा, इसमें 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस के साथ 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) कैमरा, और OIS तथा 1/1.56-इंच के ISOCELL HP5 सेंसर वाला 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो (f/2.1) कैमरा भी शामिल होगा। इसके अलावा, ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-क्लियर फ्रंट कैमरा होगा, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 100 डिग्री है।

चीन में Oppo Find X10 Pro Max की कीमत चीन में, ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स को चार स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 6799 युआन (लगभग 97,050 रुपये) है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 7499 युआन (लगभग 1,07,048 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 7999 युआन (लगभग 1,14,182 रुपये और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत 8999 युआन (लगभग 1,28,456 रुपये) है। फोन के प्री-ऑर्डर चीन में शुरू हो गए हैं और शिपमेंट 24 सितंबर से शुरू होगी। ओप्पो ने अभी तक भारत या अन्य ग्लोबल मार्केट में इस फोन की कीमत या उपलब्धता के बारे में कोई घोषणा नहीं की है।