आ गया Oppo Find X10 Pro Max, दावा - भारत का पहला जिसमें 200MP के तीन कैमरे; इतनी है कीमत

Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10 को ओप्पो ने अपने नए फोन के तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। दावा है कि Find X10 Pro Max भारत का पहला फोन है जिसमें 200 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे दिए गए हैं। देखें अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत

Oppo Find X10 Pro Max में 8,000mAh की बैटरी है, जो 80W (वायर्ड) और 50W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओप्पो ने भारतीय बाजार में फाइंड एक्स10 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो फोन शामिल हैं - Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10। चीन में लॉन्च होने के लगभग एक महीने बाद कंपनी इन्हें भारत लेकर आई है। कंपनी दावा कर रही है कि ओप्पो फाइंड एक्स10 प्रो मैक्स भारत का पहला फोन है जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट से लैस है। कंपनी यह भी दावा कर रही है कि यह 200 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे वाला देश का पहला फोन भी है। स्टैंडर्ड मॉडल यानी ओप्पो फाइंड X10 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600M चिपसेट है और इसमें 200-मेगापिक्सेल मेन कैमरे के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। कितनी है इन दोनों फोन्स की कीमत और इनमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

इतनी है Oppo Find X10 Pro Max, Oppo Find X10 की कीमत भारत में ओप्पो फाइंड X10 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 1,39,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत 1,69,999 रुपये है। दूसरी ओर, फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स के 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपये से शुरू होती है। हैसलब्लैड टेलीफोटो कन्वर्टर किट की कीमत 24,999 रुपये है। कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI कार्ड्स से खरीदी करने पर 15 प्रतिशत कैशबैक भी दे रही है।

29 अक्टूबर को पहली सेल ये नए स्मार्टफोन 29 अक्टूबर से भारत में ओप्पो ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स 'लूना व्हाइट' और 'टाइटेनियम ग्रे' कलर्स में मिलेगा, जबकि ओप्पो फाइंड X10 को 'ग्लेशियर ब्लू', 'ग्लो कोरल' और 'मिस्ट ग्रे' जैसे कलर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

चलिए सबसे पहले जानते हैं Oppo Find X10 Pro Max की खूबियों के बारे में

पहला जिसमें इतना पावरफुल प्रोसेसर यह एक डुअल सिम फोन है और यह फोन ओप्पो के लेटेस्ट Android 17 पर आधारित ColorOS 17 के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 6.78-इंच का फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन (1272x2772 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन में हाई ब्राइटनेस मोड में 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और सुरक्षा के लिए इसमें क्रिस्टल गार्ड कवर ग्लास दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। प्रो मैक्स मॉडल में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट लगा है, जिसे 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। यह चिपसेट 4.55 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस फोन में आर्म माली G2-अल्ट्रा जीपीयू, LPDDR5x रैम और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मौजूद है। सुरक्षा के लिए इसमें अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है।

पहला जिसमें 200 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे फोन का कैमरा सबसे यूनिक है। फोटोग्राफी के लिए, ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा HDR प्राइमरी कैमरा है, जिसमें 1/1.3-इंच का ISOCELL HPC सेंसर, 24mm फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) की सुविधा है। इसके अलावा, इसमें 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस वाला 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड कैमरा, और 1/1.56-इंच ISOCELL HP5 सेंसर व OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-क्लियर फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 100 डिग्री है। यह स्मार्टफोन 8K/60 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। साथ ही, कम रोशनी में बेहतर फोटोग्राफी के लिए इसमें LUMO हाइपर पिक्सेल और LUMO ट्रू इमेज इंजन के साथ-साथ डीपपिक्स (DeepPix) सेंसर तकनीक भी दी गई है।

ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स में 8,000mAh की बैटरी दी गई है और यह 80W (वायर्ड) और 50W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.2, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो, क्यूजेडएसएस और नाविक शामिल है। इसमें मौजूद सेंसर की लिस्ट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, हॉल सेंसर, लेजर फोकसिंग सेंसर, स्पेक्ट्रल सेंसर और IR ब्लास्टर शामिल हैं। लगभग 235 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 161.32x76.57x8.4 एमएम है।

Oppo Find X10 की खासियत ओप्पो फाइंड X10 भी एक डुअल-सिम फोन है। यह फोन उसी ओएस, कनेक्टिविटी ऑप्शन्स, ऑनबोर्ड सेंसर, बैटरी, चार्जिंग सपोर्ट और IP रेटिंग के साथ आता है, जो प्रो मैक्स मॉडल में मिलते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.59-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2768 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले की बाकी खूबियां ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स जैसी ही हैं। इसमें 3nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600M चिपसेट लगा है, जो 4.21 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। लगभग 216 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 156.51x74.29x8.35 एमएम है।