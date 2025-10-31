Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo find n6 will be the worlds first snapdragon 8 elite gen 5 foldable phone
परफॉर्मेंस में सबको पीछे छोड़ देगा यह फोल्डेबल फोन, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

परफॉर्मेंस में सबको पीछे छोड़ देगा यह फोल्डेबल फोन, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

संक्षेप: OPPO अब कथित तौर पर अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन, OPPO Find N6 पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन होगा। इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है।

Fri, 31 Oct 2025 03:10 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OPPO अब कथित तौर पर अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन, OPPO Find N6 पर काम कर रहा है। पिछले साल, फाइंड N5 स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस पहला फोल्डेबल फोन था। अनुमान है कि 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला फाइंड N6, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन होगा। टिप्स्टर ने ओप्पो फाइंड N6 की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। अपकमिंग फोल्डेबल फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओप्पो फाइंड N6 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लीक के अनुसार, ओप्पो फाइंड N6 में बाहर की तरफ 6.6 इंच की स्क्रीन और अंदर की तरफ 8.1 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन होगी। हालांकि यह फोन पिछले मॉडल की तुलना में पतला और लाइटवेट बताया जा रहा है, लेकिन इसमें 6000mAh से ज्यादा की बैटरी होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:पांच तक नए जैसे रहेंगे ये ओप्पो स्मार्टफोन्स, नए फोन का है प्लान तो देखें लिस्ट
oppo find n6 key specifications

कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-808 मेन कैमरा होगा, जिसका सेंसर साइज 1/1.4-इंच है। इसके साथ एक अल्ट्रा-वाइड लेंस (जिसका जिक्र लीक में नहीं है), 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला एक पतला पेरिस्कोप लेंस और एक मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर भी होगा।

फाइंड X9 सीरीज की तरह, Find N6 में भी एंड्रॉयड 16 और कलरओएस 16 पहले से इंस्टॉल होने की उम्मीद है। इसमें प्लस बटन, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जैसे अन्य स्पेसिफिकेशन होंगे। हालांकि सटीक IP रेटिंग अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह फुल लेवल वॉटर रेजिस्टेंस प्रदान करेगा। यह Find N5 की IPX8/9 रेटिंग के समान लगती है। एक पिछली लीक में दावा किया गया था कि डिवाइस टाइटेनियम बिल्ड वाला होगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी, भारत में इस दिन आ रहा Realme GT 8 Pro, इसमें DSLR जैसा तगड़ा कैमरा

फ्लिप फोन भी ला रही कंपनी

ओप्पो ने 2023 में आए Find N3 Flip के बाद से कोई फ्लिप फोन लॉन्च नहीं किया है। अगले साल, ब्रांड Find N6 Flip को भी लॉन्च कर सकता है। हालांकि, इसके लॉन्च की तारीख के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।