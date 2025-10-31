परफॉर्मेंस में सबको पीछे छोड़ देगा यह फोल्डेबल फोन, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

संक्षेप: OPPO अब कथित तौर पर अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन, OPPO Find N6 पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन होगा। इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है।

OPPO अब कथित तौर पर अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन, OPPO Find N6 पर काम कर रहा है। पिछले साल, फाइंड N5 स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस पहला फोल्डेबल फोन था। अनुमान है कि 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला फाइंड N6, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन होगा। टिप्स्टर ने ओप्पो फाइंड N6 की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। अपकमिंग फोल्डेबल फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ओप्पो फाइंड N6 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लीक के अनुसार, ओप्पो फाइंड N6 में बाहर की तरफ 6.6 इंच की स्क्रीन और अंदर की तरफ 8.1 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन होगी। हालांकि यह फोन पिछले मॉडल की तुलना में पतला और लाइटवेट बताया जा रहा है, लेकिन इसमें 6000mAh से ज्यादा की बैटरी होने की उम्मीद है।

कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-808 मेन कैमरा होगा, जिसका सेंसर साइज 1/1.4-इंच है। इसके साथ एक अल्ट्रा-वाइड लेंस (जिसका जिक्र लीक में नहीं है), 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला एक पतला पेरिस्कोप लेंस और एक मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर भी होगा।

फाइंड X9 सीरीज की तरह, Find N6 में भी एंड्रॉयड 16 और कलरओएस 16 पहले से इंस्टॉल होने की उम्मीद है। इसमें प्लस बटन, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जैसे अन्य स्पेसिफिकेशन होंगे। हालांकि सटीक IP रेटिंग अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह फुल लेवल वॉटर रेजिस्टेंस प्रदान करेगा। यह Find N5 की IPX8/9 रेटिंग के समान लगती है। एक पिछली लीक में दावा किया गया था कि डिवाइस टाइटेनियम बिल्ड वाला होगा।