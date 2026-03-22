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धुरंधर निकला यह फोल्डेबल फोन, पहली सेल में बना दिया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बिका टॉप मॉडल

Mar 22, 2026 02:20 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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OPPO Find N6 ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया है। ओप्पो ने एक पोस्टर के जरिए बताया कि OPPO Find N6 ने पिछले एक साल में सभी फोल्डेबल स्मार्टफोन के बीच फर्स्ट डे सेल का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। खासकर 1TB टाइटेनियम कलर वाला ऑप्शन, ऑफलाइन स्टोर में बहुत जल्दी बिक गए।

धुरंधर निकला यह फोल्डेबल फोन, पहली सेल में बना दिया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बिका टॉप मॉडल

OPPO के फोल्डेबल फोन में बाजार में आते ही तहलका मचा दिया है। ओप्पो ने हाल ही में अपना लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन OPPO Find N6 चीन में लॉन्च किया है। शुरुआती सेल्स के आंकड़े देखकर खुद कंपनी भी हैरान है, क्योंकिं इसे बाजार से जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। खुद कंपनी ने बताया कि पहली सेल में ही इस फोन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहा जा रहा है कि इसे आने वाले हफ्तों में दुनिया के चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। फोन में पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है। इसमें 200-मेगापिक्सेल मेन कैमरा और 6,000mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है।

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OPPO Find N6 ने फोल्डेबल बिक्री का रिकॉर्ड बनाया

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो ने एक पोस्टर के जरिए बताया कि OPPO Find N6 ने पिछले एक साल में सभी फोल्डेबल स्मार्टफोन के बीच फर्स्ट डे सेल का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चीन में, इस फोन की शुरुआती कीमत 9,999 युआन (~$1,450) है। चीन के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डेटा के अनुसार, इस डिवाइस ने पिछले एक साल में लॉन्च हुए सभी फोल्डेबल फोन में से फर्स्ट डे सेल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है।

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ब्रांड ने यह भी बताया है कि कुछ खास वेरिएंट, खासकर 1TB टाइटेनियम कलर वाला ऑप्शन, ऑफलाइन स्टोर में बहुत जल्दी बिक गए। इससे पता चलता है कि इस डिवाइस के हाई-एंड कॉन्फिगरेशन की मांग बहुत ज्यादा है।

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OPPO Find N6 एक ज्यादा फ्लैट फोल्डेबल डिस्प्ले अनुभव देने पर काफी जोर देता है, जो फोल्डेबल स्मार्टफोन की एक मुख्य चिंता को दूर करता है। इस सुधार का एक बड़ा हिस्सा इसके नए टाइटेनियम अलॉय हिंज और मेमोरी ग्लास टेक्नोलॉजी से आता है। इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बार-बार मोड़ने के बाद भी स्क्रीन फ्लैट बनी रहे। कहा जा रहा है कि यह डिस्प्ले बहुत ज्यादा रिकवरी रेट के साथ अपना आकार बनाए रखता है, जिससे समय के साथ दिखने वाली क्रिज कम करने में मदद मिलती है।

इस डिवाइस को ड्यूरेबिलिटी के लिए भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिसमें कई फोल्डिंग टेस्ट में पास होना और लंबे समय तक सपाट बने रहना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य रोजमर्रा के उपयोग के लिए विश्वसनीयता बढ़ाना है।

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इतनी है फोन की कीमत

चीन में ओप्पो फाइंड N6 की कीमत 12GB + 256GB बेस वेरिएंट के लिए 9,999 युआन (लगभग 1,34,200 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 10,999 युआन (लगभग 1,47,600 रुपये) और 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 11,999 युआन (लगभग 1,61,000 रुपये) रखी गई है। 1TB वाले वेरिएंट में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। यह फोन डीप ब्लैक, गोल्डन ऑरेंज और ओरिजिनल टाइटेनियम फिनिश में उपलब्ध है। इसकी बिक्री 20 मार्च से शुरू हुई है।

Oppo Find N6 की खासियत

फोन में 8.12-इंच का फोल्डेबल OLED मेन डिस्प्ले है, और इसमें 6.62-इंच की AMOLED कवर स्क्रीन है। दोनों डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक के एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट और 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करते हैं। फोन 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 के साथ आता है। इस फोन में टाइटेनियम अलॉय डोम हिंज का इस्तेमाल किया गया है और दावा किया गया है कि यह बिना किसी क्रीज वाला फोल्डेबल डिस्प्ले देता है।

फोन में Hasselblad द्वारा ट्यून किया गया क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें OIS और ऑटोफोकस के साथ 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर सबसे आगे है। इसके साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है जो 120-डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है, और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस भी है। इस सेटअप में एक खास Danxia कलर रिप्रोडक्शन लेंस भी शामिल है। यह कैमरा सिस्टम 3x तक ऑप्टिकल जूम और 120x तक डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में इंटरनल और कवर, दोनों डिस्प्ले पर 20-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल सुपर लीनियर स्पीकर्स और एक इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी, OTG और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसके साथ Oppo AI Pen का सपोर्ट भी मिलता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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