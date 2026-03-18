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200MP कैमरा, क्रीज-फ्री डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ OPPO का नया Foldable फोन, डिजाइन देख आप भी कहेंगे ‘वाह’

Mar 18, 2026 11:38 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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OPPO का नया फोल्डेबल फोन लॉन्च हो गया है। फोन में crease-free display, दमदार कैमरा और पावरफुल बैटरी मिलती है। इसके साथ ही फोन में 8.12 इंच का OLED फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है जो इसे टैब का फील देता है।

200MP कैमरा, क्रीज-फ्री डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ OPPO का नया Foldable फोन, डिजाइन देख आप भी कहेंगे ‘वाह’

Oppo Find N6 को लॉन्च कर दिया गया है। यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन पहला ऐसा फोन बताया जा रहा है जिसमें "जीरो फील" क्रीज वाला क्रीज-फ्री डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 8.12 इंच का इनर डिस्प्ले और 6.62 इंच का कवर स्क्रीन है। यह हैंडसेट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 SoC पर चलता है और इसमें 6,000mAh की बैटरी है। फोल्ड करने पर इसकी मोटाई 8.93 मिमी बताई जा रही है। स्मार्टफोन Oppo के AI पेन को सपोर्ट करता है। इस फोन की सबसे खास बात इसका लगभग crease-free डिस्प्ले है, जिसे कंपनी “Zero-Feel Crease” टेक्नोलॉजी कह रही है। इसका मतलब है कि फोन को खोलने पर स्क्रीन पर फोल्ड लाइन बहुत कम दिखाई देगी, जिससे यूजर्स को एक स्मूथ और प्रीमियम अनुभव मिलेगा।

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OPPO Find N6 की कीमत और कलर वैरिएंट

चीन में ओप्पो फाइंड एन6 की शुरुआती कीमत 12GB + 256GB बेस वेरिएंट के लिए 9,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,34,200 रुपये) है। वहीं, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB कॉन्फ़िगरेशन की कीमत क्रमशः 10,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,47,600 रुपये) और 11,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,61,000 रुपये) है। 1TB वेरिएंट में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। यह हैंडसेट डीप ब्लैक, गोल्डन ऑरेंज और ओरिजिनल टाइटेनियम रंगों में उपलब्ध है। यह 20 मार्च से ओप्पो चाइना ई-स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

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OPPO Find N6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Oppo Find N6 में 8.12 इंच का फोल्डेबल OLED मेन डिस्प्ले और 6.62 इंच का AMOLED कवर स्क्रीन है। दोनों डिस्प्ले 120Hz तक की एडैप्टिव रिफ्रेश रेट। Oppo Find N6 में 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC प्रोसेसर लगा है, जो 16GB तक की LPDDR5X RAM और 1TB तक की UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 के साथ आता है।

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ओप्पो फाइंड एन6 में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS और ऑटोफोकस के साथ 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल है। इसके साथ 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। सेटअप में एक डेडिकेटेड डैनशिया कलर रिप्रोडक्शन लेंस भी शामिल है। कैमरा सिस्टम 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 120x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में इनर डिस्प्ले और कवर स्क्रीन दोनों पर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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Oppo Find N6 में 6,000mAh की बैटरी है जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल सुपर लीनियर स्पीकर और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। कनेक्टिविटी विकल्पों में 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, GPS, NFC, OTG और USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। यह Oppo AI पेन को भी सपोर्ट करता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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