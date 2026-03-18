200MP कैमरा, क्रीज-फ्री डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ OPPO का नया Foldable फोन, डिजाइन देख आप भी कहेंगे ‘वाह’

Mar 18, 2026 11:38 am IST

OPPO का नया फोल्डेबल फोन लॉन्च हो गया है। फोन में crease-free display, दमदार कैमरा और पावरफुल बैटरी मिलती है। इसके साथ ही फोन में 8.12 इंच का OLED फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है जो इसे टैब का फील देता है।

Oppo Find N6 को लॉन्च कर दिया गया है। यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन पहला ऐसा फोन बताया जा रहा है जिसमें "जीरो फील" क्रीज वाला क्रीज-फ्री डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 8.12 इंच का इनर डिस्प्ले और 6.62 इंच का कवर स्क्रीन है। यह हैंडसेट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 SoC पर चलता है और इसमें 6,000mAh की बैटरी है। फोल्ड करने पर इसकी मोटाई 8.93 मिमी बताई जा रही है। स्मार्टफोन Oppo के AI पेन को सपोर्ट करता है। इस फोन की सबसे खास बात इसका लगभग crease-free डिस्प्ले है, जिसे कंपनी “Zero-Feel Crease” टेक्नोलॉजी कह रही है। इसका मतलब है कि फोन को खोलने पर स्क्रीन पर फोल्ड लाइन बहुत कम दिखाई देगी, जिससे यूजर्स को एक स्मूथ और प्रीमियम अनुभव मिलेगा।

OPPO Find N6 की कीमत और कलर वैरिएंट चीन में ओप्पो फाइंड एन6 की शुरुआती कीमत 12GB + 256GB बेस वेरिएंट के लिए 9,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,34,200 रुपये) है। वहीं, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB कॉन्फ़िगरेशन की कीमत क्रमशः 10,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,47,600 रुपये) और 11,999 चीनी डॉलर (लगभग 1,61,000 रुपये) है। 1TB वेरिएंट में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। यह हैंडसेट डीप ब्लैक, गोल्डन ऑरेंज और ओरिजिनल टाइटेनियम रंगों में उपलब्ध है। यह 20 मार्च से ओप्पो चाइना ई-स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

OPPO Find N6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन Oppo Find N6 में 8.12 इंच का फोल्डेबल OLED मेन डिस्प्ले और 6.62 इंच का AMOLED कवर स्क्रीन है। दोनों डिस्प्ले 120Hz तक की एडैप्टिव रिफ्रेश रेट। Oppo Find N6 में 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC प्रोसेसर लगा है, जो 16GB तक की LPDDR5X RAM और 1TB तक की UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 के साथ आता है।

ओप्पो फाइंड एन6 में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS और ऑटोफोकस के साथ 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल है। इसके साथ 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। सेटअप में एक डेडिकेटेड डैनशिया कलर रिप्रोडक्शन लेंस भी शामिल है। कैमरा सिस्टम 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 120x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में इनर डिस्प्ले और कवर स्क्रीन दोनों पर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।