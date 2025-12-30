गजब है यह नया फोन, दो डिस्प्ले के साथ मिलेंगे 20MP के दो सेल्फी कैमरा, एक लेंस 200MP का

संक्षेप: ओप्पो का नया फोल्डेबल फोन- फाइंड N6 जनवरी में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के लगभग सारे फीचर लीक हो गए हैं। फोन में कंपनी 20MP के दो सेल्फी कैमरे देने वाली है। साथ ही इसमें एक 200MP का भी कैमरा मिलेगा।

Dec 30, 2025 11:00 am IST

ओप्पो एक के बाद एक अपने नए फोन लॉन्च कर रहा है। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए कंपनी अब एक और फोन लाने की तैयारी कर रही है। ओप्पो के इस अपकमिंग फोन का नाम- Oppo Find N6 है। यह एक फोल्डेबल फोन है। इसे कंपनी जनवरी 2026 में चीन में लॉन्च करने वाली है। फोन लॉन्च से पहले टिपस्ट डिजिटल चैट स्टेशन ने इस नए फोल्डेबल फोन के लगभग सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दे दी है। लीक के अनुसार फोन में सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलेंगे। साथ ही इसमें एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी ऑफर किया जाएगा। आइए डीटेल में जानते हैं कि टिपस्टर ने इस फोन के बारे में क्या जानकारियां दी हैं।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है ओप्पो का नया फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन 2K रेजॉलूशन के साथ 8.12 इंच का LTPO OLED पैनल देने वाली है। वहीं, इसका कवर डिस्प्ले 6.62 इंच का होगा। हालांकि, फोन में ऑफर किए जाने वाले कवर डिस्प्ले के रेजॉलूशन की जानकारी लीक में नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि फोन में ऑफर किए जाने वाले इन दोनों डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करेगा।

फोटोग्राफी के लिए ओप्पो के नए फोल्डेबल फोन के कवर डिस्प्ले पर 20 मेगापिक्सल और इनर डिस्प्ले पर भी 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। वहीं, इसके रियर में कंपनी एक 50 मेगापिक्सल, एक 200 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है। टिपस्टर ने यह कन्फर्म नहीं किया कि 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर मेन कैमरा होगा या नहीं।

कंपनी इस फोन को 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज में लॉन्च कर सकती है। लीक की मानें, तो प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन में 6000mAh की टिपिकल वैल्यू वाली बैटरी देने वाली है। यह ड्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाली होगी और इसमें 2700mAh + 3150mAh = 5850mAh की रेटेड वैल्यू मिलेगी।