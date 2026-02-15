Hindustan Hindi News
16GB रैम और इतने पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा ओप्पो का नया फोल्डेबल फोन, सामने आई डिटेल

Feb 15, 2026 01:01 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
लगता है कि ओप्पो ने अपने नए फोल्डेबल फोन Oppo Find N6 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। लॉन्च से पहले धीरे-धीरे इसके स्पेसिफिकेशन्स सामने आने लगे हैं। अब फोन की प्रोसेसर, रैम और अन्य डिटेल सामने आई है।

लगता है कि ओप्पो ने अपने नए फोल्डेबल फोन Oppo Find N6 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। लॉन्च से पहले धीरे-धीरे इसके स्पेसिफिकेशन्स सामने आने लगे हैं। ओप्पो ने भी अपने आने वाले फाइंड N6 फोल्डेबल के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल टीजर सामने नहीं आए हैं। अपकमिंग फोल्डेबल फोन अब एक टॉप-टियर स्नैपड्रैगन चिप के साथ गीकबेंच लिस्टिंग में दिखाई दिया है। लिस्टिंग से फोन के प्रोसेसर, रैम और अन्य डिटेल सामने आई है। अपमकिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

16GB रैम और इतने पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा ओप्पो का नया फोल्डेबल फोन, सामने आई डिटेल

सात कोर के साथ आएगा प्रोसेसर

बेंचमार्क लिस्टिंग के अनुसार, फाइंड N6 नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 पर चलता है। दिलचस्प बात यह है कि यह चिप का 7-कोर वर्जन है, न कि आम 8-कोर सेटअप है, जो हमने 8 एलीट जेन 5 में देखा है। कॉन्फिगरेशन में 4.61 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किए गए दो प्राइम कोर और 3.63 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाले पांच परफॉर्मेंस कोर शामिल हैं। इसका मतलब है कि इसमें अपने आम वर्जन से एक परफॉर्मेंस कोर नहीं है।

ग्राफिक्स का काम एड्रेनो 840 जीपीयू करता है, और लिस्टिंग में OpenCL स्कोर 24,103 दिखाया गया है। सीपीयू की बात करें तो, फाइंड N6 ने सिंगल-कोर स्कोर 3,524 और मल्टी-कोर स्कोर 9,090 रिकॉर्ड किया है। बेंचमार्क यह भी कंफर्म करता है कि डिवाइस Android 16 पर चल रहा है और 16GB रैम के साथ आता है।

Oppo Find N6 में 7-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखा गया

इस बेंचमार्क रन में जो बात सबसे अलग है, वह है 7-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 का खुलासा। हालांकि, यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है, यह देखते हुए कि फाइंड N5 भी 7-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप का उपयोग करता है, खास बात यह है कि क्वालकॉम ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वर्जन की घोषणा नहीं की है।

फोल्डेबल डिवाइस में इंजीनियरिंग की खास चुनौतियां होती हैं, जैसे अंदर कम जगह, हीट मैनेजमेंट की चिंताएं और बैटरी की कमी। थोड़ा छोटा कोर लेआउट क्वालकॉम का तरीका हो सकता है, जिससे थर्मल्स को ज्यादा बढ़ाए बिना लगातार परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके।

बेशक, बेंचमार्क स्कोर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही बताते हैं। असल दुनिया में परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, कूलिंग सिस्टम और ओप्पो चिपसेट को कितनी तेजी से ट्यून करता है, इस पर निर्भर करता है। फिर भी, ऐसे शुरुआती नंबर आमतौर पर बताते हैं कि लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है।

Gadgets Hindi News Oppo

