खुल गया राज, इस दिन आ रहा OPPO के दो धांसू फोन, सेल्फी के लिए 50MP कैमरा मिलेगा

Apr 08, 2026 02:34 pm IST

Oppo F33 Pro india launch date: ओप्पो के नए स्मार्टफोन Oppo F33 Pro 5G और Oppo F33 5G अब भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। कंपनी ने लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। ये दोनों फोन भारत में 15 अप्रैल को डेब्यू करेंगे।

Oppo F33 Pro india launch date: ओप्पो भारत में तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप को बढ़ा रहा है। कंपनी अब Oppo F33 Pro 5G और Oppo F33 5G को अपने नए फोन के तौर पर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इनकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। लॉन्च डेट कंफर्म करने के अलावा, कंपनी ने प्रो मॉडल में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स और कलर ऑप्शन्स का खुलासा कर दिया है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए प्रो मॉडल IP69K रेटिंग के साथ आएगा।

Oppo F33 Pro 5G देश में तीन कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसके साथ एक रिंग LED फ्लैश भी होगी, और यह सब एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के अंदर लगा होगा। चलिए एक नजर डालते हैं ओप्पो ने आने वाले फोन में हमें क्या-क्या मिलने वाला है...

15 अप्रैल को भारत में लॉन्च होंगे Oppo F33 Pro 5G और Oppo F33 5G कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग Oppo F33 सीरीज में Oppo F33 Pro 5G के साथ स्टैंडर्ड Oppo F33 5G मॉडल भी शामिल होगा। ये दोनों फोन भारत में 15 अप्रैल को डेब्यू करेंगे। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Oppo F33 Pro 5G भारत में तीन कलर ऑप्शन - Misty Forest, Starry Blue और Passion Red - में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

चलिए एक नजर डालते हैं Oppo F33 Pro 5G की खासियत पर यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69K रेटिंग के साथ आएगा। फोन के राइट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए जाएंगे, जबकि लेफ्ट साइड एकदम साफ रहेगा है। डिजाइन के मामले में, Oppo F33 Pro 5G में पीछे की तरफ एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें एक रिंग LED फ्लैश और दो कैमरा लेंस होने की बात सामने आई है।

सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा इसके अलावा, टेक फर्म ने बताया है कि ओप्पो F33 Pro 5G में OV50D40 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा होगा, जिसके साथ 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ कैमरा भी दिया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि सेल्फी के लिए अपकमिंग ओप्पो F33 Pro 5G फोन में 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा होगा, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 100 डिग्री होगी।