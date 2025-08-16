7000mAh बैटरी के साथ आ रहे धांसू फोन, बॉडी स्टील जैसी मजबूत, सामने आई लॉन्च डिटेल

ओप्पो भारतीय बाजार में अपने नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं Oppo F31 series की। इस सीरीज के तहत दो मॉडल - Oppo F31 और Oppo F31 Pro लॉन्च हो सकते हैं। फोन की बैटरी डिटेल और लॉन्च टाइमलाइन सामने आ गई है।

ओप्पो भारतीय बाजार में अपने नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं Oppo F31 series की। कुछ दिन पहले ही एक टिप्स्टर ने जानकारी दी थी कि Oppo F31 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होगी और इसे नेक्स्ट लेवल ड्यूरेबिलिटी टैगलाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। आज, उसी टिप्स्टर ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज की लॉन्च टाइमलाइन और बैटरी की जानकारी शेयर की है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं...

Oppo F31 Series में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी टिप्स्टर पारस गुगलानी के अनुसार, अपकमिंग ओप्पो F31 सीरीज में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस सीरीज में कैमरा या चिपसेट में कोई बड़ा अपग्रेड नहीं होगा। ओप्पो F31 सीरीज को ओप्पो F29 सीरीज का सक्सेसर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में आने वाले फोन 360-डिग्री आर्मर बॉडी ड्यूरेबिलिटी और नेटवर्क परफॉर्मेंस में अपग्रेड के साथ आएंगे। इस सीरीज के तहत दो मॉडल - Oppo F31 और Oppo F31 Pro लॉन्च हो सकते हैं।

सितंबर में लॉन्च हो सकते हैं फोन