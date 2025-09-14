इंतजार खत्म, 7000mAh बैटरी वाले ओप्पो फोन, कल होंगे लॉन्च, पानी के अंदर भी करेंगे फोटोग्राफी oppo f31 series india launch tomorrow check price features and all details, Gadgets Hindi News - Hindustan
oppo f31 series india launch tomorrow check price features and all details

स्टाइलिश लुक और हैवी स्पेसिफिकेशन्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ओप्पो कल यानी 15 सितंबर को भारतीय बाजार में नई Oppo F31 Series लॉन्च करने वाली है। कहा जा रहा है कि सीरीज में तीन मॉडल Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G, and Oppo F31 Pro+ 5G शामिल हो सकते हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 03:44 PM
स्टाइलिश लुक और हैवी स्पेसिफिकेशन्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ओप्पो कल यानी 15 सितंबर को भारतीय बाजार में नई Oppo F31 Series लॉन्च करने वाली है। कहा जा रहा है कि सीरीज में तीन मॉडल Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G, and Oppo F31 Pro+ 5G शामिल हो सकते हैं। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने फोन में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स का खुलासा किया है। कंपनी ने स्मार्टफोन के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर भी शेयर हैं। फोन गोल कैमरा डिजाइन के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स में क्या होगा और कितनी हो सकती है इसकी कीमत...

Oppo F31 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

अपकमिंग ओप्पो F31 सीरीज की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट से पता चलता है कि फोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 चिपसेट से लैस होंगे। कंपनी का दावा है कि चिपसेट ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 8,90,000 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। स्मूथनेस के मामले में, कंपनी का दावा है कि ओप्पो F31 प्रो 5G सीरीज ने 40 डिग्री सेल्सियस पर 20,000 से 30,000 पॉइंट्स के बीच स्कोर किया।.

ये भी पढ़ें:43 इंच QLED स्मार्ट टीवी मात्र ₹13499 में, अमेजन सेल में सबसे सस्ते ये मॉडल

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी

इसके अलावा, इस लाइनअप में 80W सुपरवूक फ्लैश चार्ज सपोर्ट वाली 7000mAh की बैटरी होगी। सीरीज में सभी फोन 5G सपोर्ट के साथ आएंगे। ओवरहीटिंग से बचाने के लिए, ओप्पो F31 सीरीज में 5,219mm सुपरकूल वीसी (वेपर चैंबर) सिस्टम भी होने की पुष्टि हुई है।

ट्रिपल IP रेटिंग के साथ आएंगे फोन

माइक्रोसाइट के अनुसार, ओप्पो F31 सीरीज के फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए "IP69+IP68+IP66" रेटिंग के साथ आएंगे। इसके अलावा, माइक्रोसाइट से पता चलता है कि फोन्स में "डैमेज-प्रूफ" 360-डिग्री आर्मर बॉडी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि फोन पानी के अंदर भी फोटोग्राफी करने में सक्षम है।

माइक्रोसाइट पर प्रमोशनल पोस्टर में दो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, एक में गोल्डन कलर में सर्कुलर ट्रिपल रियर कैमरा मॉड्यूल है, और दूसरे में ब्लू कलर में स्क्वरकल रियर कैमरा मॉड्यूल है। हालांकि, पहले आई लीक से पता चलता है कि अपकमिंग लाइनअप में Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro+ 5G शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:55 इंच स्मार्ट टीवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, अमेजन ने लाइव की डील्स, देखें लिस्ट

इतनी हो सकती है कीमत (लीक के अनुसार)

ओप्पो ने हाल ही में घोषणा की है कि ओप्पो F31 सीरीज भारत में 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगी। कीमत की बात करें तो एक लीक में हिंट दिया गया था कि स्टैंडर्ड ओप्पो F31 5G की कीमत भारत में 20,000 रुपये से कम हो सकती है, जबकि ओप्पो F31 प्रो 5G और ओप्पो F31 प्रो+ 5G की कीमत क्रमशः 30,000 रुपये और 35,000 रुपये से कम हो सकती है। कंपनी कथित तौर पर स्टैंडर्ड मॉडल को ब्लू, ग्रीन और रेड कलर्स में पेश करेगी।

कैमरे की बात करें तो, ओप्पो F31 सीरीज में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की अफवाह है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर होगा। फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होने की बात कही गई है।

