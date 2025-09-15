Oppo का बड़ा धमाका, एकसाथ आए तीन नए फोन, मिलेगी 7000mAh की बैटरी, कैमरा भी जबर्दस्त

ओप्पो ने आज भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Oppo F31 Series को लॉन्च कर दिया है। ये फोन 50MP के मेन कैमरा और 32MP तक के सेल्फी कैमरा से लैस है। इनमें कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है।

ओप्पो ने आज भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Oppo F31 Series को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस सीरीज में तीन फोन- Oppo F31, Oppo F31 Pro और Oppo F31 Pro+ शामिल हैं। ये फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा से लैस है। नई सीरीज में कंपनी कई शानदार एआई फीचर्स भी दे रही है। ये फोन 7000mAh की बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग से लैस है।

इतनी है कीमत

ओप्पो F31 दो वेरिएंट- 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है। ओप्पो F31 प्रो 8जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी वेरिएंट में आता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 26,999 रुपये है। ओप्पो F31 प्रो+ की बात करें, तो आपको 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी+256जीबी में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 32,999 रुपये है।

सेल डेट और ऑफर

ओप्पो F31 प्रो और प्रो प्लस की सेल 19 सितंबर से शुरू होगी। वहीं, ओप्पो F31 27 सितंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। ये फोन सेल के लिए कंपनी के ई-स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेदन पर उपलब्ध होंगे। लॉन्च ऑफर में फोन्स पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स को 3500 रुपये तक का अडिशनल एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। साथ ही आप इन डिवाइसेज को 6 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकेंगे।

ओप्पो F31 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.57 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस फुल एचडी+ डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1400 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 एनर्जी चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग वाले इस वॉटरप्रूफ फोन की बैटरी 7000mAh की है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओप्पो F31 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन आपको इस फोन में फुल एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.57 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह OLED 1400 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह डिवाइस डाइमेंसिटी 7300 एनर्जी चिपसेट पर काम करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह डिवाइस भी वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।