Oppo के नए वॉटरप्रूफ फोन, बैटरी 7000mAh और सेल्फी कैमरा 32MP तक का, 15 सितंबर को लॉन्च

ओप्पो F31 सीरीज 5G का इंतजार कर रहे है यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने इस सीरीज की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। ओप्पो की नई स्मार्टफोन सीरीज मार्केट में 15 सितंबर को लॉन्च होगी। नई सीरीज के फोन कई जबर्दस्त फीचर के साथ आएंगे।

ओप्पो अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज का नाम- Oppo F31 Series 5G है। इस सीरीज के फोन 15 सितंबर 2025 लॉन्च होंगे। कंपनी इस सीरीज को ड्यूरेबल चैंपियन की टैगलाइन से प्रोमोट कर रही है। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट के अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर पारस गुगलानी ने इस सीरीज के तीन अपकमिंग फोन- ओप्पो F31, F31 प्रो और F31 प्रो प्लस के फीचर्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

लीक के अनुसार ये फोन वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएंगे और इनकी बैटरी 7000mAh की होगी। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकते हैं फोन लीक के अनुसार कंपनी F31 में प्रोसेसर के तौर पर 6.57 इंच का डिस्प्ले देने वाली है। यह एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाली है। फोन IP68, IP69 और IP66 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएगा। फोन की बैटरी 7000mAh की होगी, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ओप्पो F31 प्रो 5G के बारे में टिपस्टर ने कहा कि यह फोन भी 6.57 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस होगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 7300 एनर्जी देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। यह फोन भी IP66, IP68 और IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएगा।

ओप्पो F31 प्रो प्लस 5G की बात करें, तो टिपस्टर ने कहा कि कंपनी इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन में आपको 8जीबी रैम और 256जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 देने वाली है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। यह फोन भी 7000mAh बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन भी IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा। कंपनी के ये तीनों फोन अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और 360 डिग्री आर्मर बॉडी के साथ आएंगे।

Loading Suggestions...