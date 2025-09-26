OPPO F31 Pro 5G Review: खूबसूरत लुक ने किया इम्प्रेस, बॉडी मजबूत, बैटरी और कैमरा भी दमदार

OPPO F31 Pro 5G Review: अगर आप एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो न सिर्फ लंबे समय तक चले, बल्कि स्टाइलिश और हैवी फीचर्स से लैस हो, तो OPPO F31 Pro 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। हाल ही में लॉन्च हुए इस फोन को मैंने करीब एक हफ्ते इस्तेमाल किया। कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस चलिए बताते हैं...

ओप्पो ने हाल ही में भारतीय बाजार में Oppo F31 सीरीज लॉन्च कर अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार किया है। इसमें तीन फोन शामिल हैं Oppo F31, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro+ 5G। हम सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल यानी Oppo F31 Pro 5G रिव्यू करने का मौका मिला। रिव्यू के लिए हमारे पास फोन का डेजर्ट गोल्ड कलर आया और वाकई में इस कलर में फोन बेहद खूबसूरत लग रहा है। जैसा हम हमने इसे बॉक्स से निकाला, पहली बार दिखने में ही यह फोन पसंद आ गया। अगर आप एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो न सिर्फ लंबे समय तक चले, बल्कि स्टाइलिश और हैवी फीचर्स से लैस हो, तो OPPO F31 Pro 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। हाल ही में लॉन्च हुए इस फोन को मैंने करीब एक हफ्ते इस्तेमाल किया। यह फोन नॉर्मल यूज के साथ-साथ आउटडोर वर्क के लिए भी परफेक्ट है। कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस चलिए बताते हैं…

डिजाइन और बिल्ड जैसा कि हमने बताया फोन दो कलर ऑप्शन - स्पेस ग्रे और डेजर्ट गोल्ड में आता है। हमारे पास रिव्यू के लिए डेजर्ट गोल्ड कलर वेरिएंट आया, जो वाकई में बेहद खूसबूरत है। सिंपल डिजाइन होने के बाद भी यह काफी आकर्षक लगता है और जब आप इसे बाहर यूज करेंगे तो यह वाकई में लोगों का ध्यान खींचेगा। फोन के बैक पैनल पर मैट फिनिश है लेकिन लाइट पड़ने पर यह चमकता है। वैसे तो पूरे पैनल ही चमकता है लेकिन कैमरे के नीचे की तरफ इसमें गोल्डन कलर का यूज किया गया है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। अच्छी बात यह है कि मैच फिनिश ने फिंगरप्रिंट्स लगने का टेंशन ही खत्म कर दिया है, यानी फोन की खूबसूरती हमेशा एक जैसी बनी रहेगी। 190 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 158.16x75x7.96 एमएम है, यानी इसकी मोटाई 7.96 एमएम है। लाइटवेट होने के साथ यह स्लिम भी है और पॉकेट में आसानी से फिट हो जाता है। फोन लंबे समय तक चलाने के लिए भी परफेक्ट है और ज्यादादेर इस्तेमाल करने पर भारीपन भी महसूस नहीं होता।

अब बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन असल में एक चैंपियन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और AGC DT-Star D+ स्क्रीन ग्लास यूज किया गया है, जो 360° आर्मर प्रोटेक्शन देता है। ये MIL-STD-810H सर्टिकेशन के साथ आता है, जिससे यह 1.8 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, फोन ट्रिपल IP रेटिंग के साथ आता है। फोन को IP66+IP68+IP69 रेटिंग्स के साथ आता है, यानी यह फोन हाई-प्रेशर हॉट वॉटर जेट्स (80°C तक) झेल सकता है, धूल-मिट्टी भी फोन पर बेअसर है, और यह 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक डूबा रह सकता है। यह फोन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज्यादातर फील्ड वर्क करते हैं।

डिस्प्ले यह फोन 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, जो स्क्रॉलिंग को मक्खन की तरह स्मूद बनाता है। डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन फुल एचडी प्लस (1080x2400 पिक्सेल) है, और इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है, जिससे सनलाइट में भी वीडियोज क्लियर दिखते हैं। इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है, और कलर एक्यूरेसी अच्छी है। आप इसपर बिंदास नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। आउटडोर में भी ब्राइटनेस ठीक थी, विजिबिलिटी में कोई परेशानी नहीं हुई।

परफॉर्मेंस फोन पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 एनर्जी चिपसेट से लैस है, जो 4 एनएम प्रोसेस पर बना है। कंपनी ने इस फोन को रैम और स्टोरेज के हिसाब से तीन कॉन्फिगरेशन 8GB+12GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB में लॉन्च किया है। इसमें LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज है। डेली यूज में, जैसे मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग या फिर लाइट एडिटिंग के लिए ये बिल्कुल स्मूद है। AnTuTu बेंचमार्क में ये 7 लाख से ज्यादा स्कोर करता है, जो मिड-रेंज फोन के हिसाब से बढ़िया है। यह फोन कलरओएस 15 (जो एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है) पर चलता है, जिसमें Trinity Engine है। इसमें AI फीचर्स जैसे स्मार्ट सिडबार या AI लिंकबूस्ट ऐप्स जैसे फीचर्स भी हैं। फोन में ढेर सारे फालतू ऐप्स भी प्री-इंस्टॉल हैं, जिन्हें आपको खुद से हटाना पड़ेगा।

गेमिंग की बात करें, तो फोन में हैवी गेम्स खेले जा सकते हैं। हम इस फोन पर COD मोबाइल गेम खेला, लेकिन लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान थोड़ा हीटिंग महसूस होती है। इसमें नेटवर्कबूस्ट चिप S1 है, जो भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी सिग्नल को स्ट्रॉन्ग रखता है। ओवरऑल देखा जाए, तो फोन की परफॉर्मेंस बैलेंस्ड है, लेकिन हैवी गेमर्स को थोड़ा और पावरफुल चिप चाहिए।

कैमरा भी दमदार फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 मेन सेंसर (OIS के साथ) और 2 मेगापिक्सेल डेप्थ सेंसर है। कैमरे में OIS की वजह से शेक-फ्री वीडियोज रिकॉर्ड होते हैं। डेलाइट में कलर्स वाइब्रेंट आते हैं, पोर्ट्रेट मोड नेचुरल ब्लर देता है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में 32 मेगापिक्सेल कैमरा है, जो वीडियो कॉल्स या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बढ़िया सेल्फी लेता है। AI फीचर्स जैसे सुपर क्लियर नाइट मोड या AI एन्हांसमेंट फीचर भी काफी काम आते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छा है, लेकिन 60fps स्लो-मो मिसिंग है। ओवरऑल कैमरा बढ़िया है। हम इस फोन से काफी सारे फोटोज खींचे, कुछ सैंपल आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप नेचर की फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं, तो यह फोन निराश नहीं करेगा।

बैटरी और चार्जिंग ओप्पो ने सीरीज के सारे फोन को अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ उतारा है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी , जो नॉर्मल यूज में आसान से दो से ढाई दिन तक चलती है। फोन में 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। चार्जर बॉक्स में ही मिलता है, जो फोन को फटाफट चार्ज कर देता है।

हम चार्जर को टेस्ट किया और देखा कि फोन को 0 से 100 फीसदी तक चार्ज होने में करीब आधे घंटे का समय लगा। यानी फोन को चार्ज करने के लिए ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि बैटरी में 1830 साइकल लाइफ मिलती है, यानी बैटरी की हेल्थ करीब 5 साल तक मेंटेन रहेगी। ध्यान रहें कि फोन में कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी आपको हमेशा चार्जर और केबल साथ लेकर चलना पड़ेगा।

खरीदें या नहीं फोन में 3.5 एमएम जैक नहीं है और इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं है, लेकिन यह लंबी बैटरी लाइफ, मजबूत और फुल वॉटरप्रूफ बॉडी के साथ आता है। OPPO F31 Pro 5G के बेस वेरिएंट, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है कि कीमत 26,999 रुपये है, जो इस प्राइस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी है, खासकर जब आप ड्यूरेबिलिटी और बैटरी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फोन के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये है।

अगर आपको मजबूत बॉडी, लंबी बैटरी लाइफ और तेजी से चार्ज होने वाला फोन चाहिए, वो भी स्टाइलिश लुक के साथ, तो इस फोन पर विचार किया जा सकता है। फोन Amazon Great Indian festival Sale में भी मिल रहा है, जहां ऑफर्स का लाभ लेकर इसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। नीचे देखें डील