सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला वॉटरप्रूफ फोन, 2700 रुपये का डिस्काउंट, मौका 31 जनवरी तक

Jan 07, 2026 09:29 am IST

दमदार बैटरी, शानदार कैमरा के साथ वॉटरप्रूफ रेटिंग वाले लेटेस्ट फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Oppo F31 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 26999 रुपये है। खास बात है कि 31 जनवरी तक आप इस फोन को 2700 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1349 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में ओप्पो का यह फोन और सस्ता हो सकता है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ओप्पो का यह फोन 7000mAh की बैटरी, IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

ओप्पो F31 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.57 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस OLED डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1400 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ डाइमेंसिटी 6300 एनर्जी चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में कंपनी एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दे रही है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और P66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।