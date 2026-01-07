Hindustan Hindi News
सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला वॉटरप्रूफ फोन, 2700 रुपये का डिस्काउंट, मौका 31 जनवरी तक

संक्षेप:

फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 26999 रुपये है। खास बात है कि 31 जनवरी तक आप इस फोन को 2700 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन की बैटरी 7000mAh की है।

Jan 07, 2026 09:29 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

दमदार बैटरी, शानदार कैमरा के साथ वॉटरप्रूफ रेटिंग वाले लेटेस्ट फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Oppo F31 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 26999 रुपये है। खास बात है कि 31 जनवरी तक आप इस फोन को 2700 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1349 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में ओप्पो का यह फोन और सस्ता हो सकता है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ओप्पो का यह फोन 7000mAh की बैटरी, IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

ओप्पो F31 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.57 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस OLED डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1400 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ डाइमेंसिटी 6300 एनर्जी चिपसेट दे रही है।

Oppo F31
ये भी पढ़ें:6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा वाला बजट 5G फोन, परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में कंपनी एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दे रही है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और P66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:NXTPAPER 4.0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वाला गजब फोन, 26 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15.0 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou और USB Type-C 2.0 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
