खुल गया राज, इस दिन आ रहे Oppo F31 सीरीज फोन, 7000mAh बैटरी के साथ तेज चार्जिंग स्पीड
Oppo F31 Series भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में कुल तीन फोन शामिल होंगे। लेकिन एक टिप्स्टर ने सीरीज के दो मॉडल - Oppo F31 और Oppo F31 Pro की लॉन्च टाइमलाइन और खास कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है।
फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ओप्पो के नए फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं Oppo F31 Series की। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में कुल तीन फोन शामिल होंगे। लेकिन एक टिप्स्टर ने सीरीज के दो मॉडल - Oppo F31 और Oppo F31 Pro की लॉन्च टाइमलाइन और खास कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। दोनों ही फोन के मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट के साथ आने की उम्मीद है। दोनों में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी बैटरी होगी।
भारत में इस दिन लॉन्च होंगे Oppo F31, Oppo F31 Pro
एक्स पर टिप्स्टर अभिषेक यादव ने बताया कि ओप्पो F31 सीरीज भारत में 12-14 सितंबर के बीच लॉन्च की जाएगी। अपकमिंग लाइनअप में तीन मॉडल शामिल होने की उम्मीद है: Oppo F31, Oppo F31 Pro और Oppo F31 Pro+।
स्टैंडर्ड ओप्पो F31 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट होने की उम्मीद है। वहीं, ओप्पो F31 प्रो में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर दिया जा सकता है। दोनों फोन में 7000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। ये 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे।
पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, ओप्पो F31 और ओप्पो F31 प्रो में F29 सीरीज की तुलना में कैमरा और चिपसेट के मामले में कोई बड़ा अपग्रेड नहीं होगा। इनमें केवल थोड़े-बहुत बदलाव होने की उम्मीद है। हालांकि, इन फोन्स में ड्यूरेबिलिटी अपग्रेड की उम्मीद है।
ओप्पो F31 सीरीज कथित तौर पर 360-डिग्री आर्मर बॉडी के साथ आएगी। बता दें कि मौजूदा लाइनअप में एल्युमीनियम एलॉय मदरबोर्ड कवर भी मिलता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें डायमंड-कट कॉर्नर और बेहतर ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इम्पैक्ट-एब्जॉर्बिंग एयरबैग्स दिए गए हैं।
इसके अलावा, हम नेटवर्क परफॉर्मेंस में "काफी" सुधार की भी उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ओप्पो F29 लाइनअप हंटर एंटीना लेआउट के साथ आता है, जो सिग्नल की ताकत को 300 प्रतिशत तक बढ़ाने का दावा करता है। इसमें चार-चैनल रिसेप्शन भी है जो उपलब्ध बेस्ट नेटवर्क पर खुद से स्विच करके सिग्नल ड्रॉप को रोक सकता है।