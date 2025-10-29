Hindustan Hindi News
ओप्पो लाया बेहतरीन लुक वाले नए ईयरबड्स, फुल चार्ज में 45 घंटे तक सुनें गाने, कीमत भी कम

संक्षेप: Oppo Enco X3s Launched: ओप्पो ने अपने नए ईयरबड्स के तौर पर ओप्पो एनको X3s को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत SGD 189 (लगभग 12,900 रुपये) रखी गई है और यह नेबुला सिल्वर कलर में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में केस के साथ कुल 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ देगा।

Wed, 29 Oct 2025 01:07 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
ओप्पो ने अपने स्टाइलिश लुक और लंबी बैटरी लाइफ वाले ईयरबड्स को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं Oppo Enco X3s Earbuds की। कंपनी ने इसे बार्सिलोना में हुए इवेंट में फ्लैगशिप Oppo Find X9 Series के साथ लॉन्च किया है। इस ट्रूली वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स में 4.7 ग्राम वजन का लाइटवेट डिजाइन, IP55 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटेड बिल्ड और डुअल ड्राइवर (11 मीटर + 6 एमएम) सिस्टम है। साफ आवाज के लिए इसमें 55dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में ईयरबड्स के बारे इसमें कुल 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है। चलिए एकस नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

इतनी है Oppo Enco X3s की कीमत

ओप्पो एनको X3s की कीमत SGD 189 (लगभग 12,900 रुपये) रखी गई है और यह नेबुला सिल्वर कलर में ऑफिशियल ई-स्टोर के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि वह इस वायरलेस ईयरबड्स को भारत में ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ लॉन्च करेगी या नहीं, जो आने वाले हफ्तों में देश में लॉन्च होगी।

Oppo Enco X3s की खासियत

दमदार साउंड के लिए, ओप्पो एनको X3s में डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हैं, जिनमें 11 एमएम और 6 एमएम यूनिट्स कोएक्सियल सेटअप हैं। इसे डेनिश ऑडियो फर्म डायनाडियो द्वारा ट्यून किया गया है, और यूजर डायनाडियो के ऑथेंटिक लाइव मोड, प्योर वोकल्स, अल्टीमेट साउंड और थंडरिंग बेस सहित चार साउंड प्रोफाइल में से चुन सकते हैं।

नॉइज कंट्रोल के लिए, ओप्पो ने हर ईयरफोन में तीन-माइक डुअल-फीड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम लगाया है, जो 55dB तक शोर कम करता है। ओप्पो एनको X3s में "रियल-टाइम डायनेमिक एएनसी" भी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बिजी ऑफिस जैसे बदलते माहौल के अनुसार तुरंत एडजस्ट हो जाता है, और इसमें एक एडाप्टिव मोड भी है जो नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी के स्तर को खुद एडजस्ट करता है। माइक्रोफोन पावर्ड नॉइज सप्रेशन के साथ कॉल क्लैरिटी को और बढ़ाते हैं, जिससे तेज हवा में भी साफ ऑडियो क्वालिटी मिलती है।

ओप्पो एनको X3s ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यह ईयरबड्स हाई-रिजॉल्यूशन वायरलेस ऑडियो के लिए LHDC 5.0, AAC और SBC कोडेक्स को सपोर्ट करता है। इसमें एक डेडिकेटेड गेम मोड, जो गेमप्ले को और भी बेहतर बनाने के लिए लेटेंसी को कम करता है, जबकि AI ट्रांसलेट, ओप्पो स्मार्टफोन्स के साथ पेयर करने पर 20 से ज्यादा भाषाओं में रियल-टाइम और आमने-सामने ट्रांसलेशन को सक्षम बनाता है। अन्य Android और iOS यूजर्स के लिए, HeyMelody ऐप कस्टमाइजेशन और अपडेट की सुविधा प्रदान करता है।

फुल चार्ज में केस के साथ कुल 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ

इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि, अकेले ईयरफोन, ANC बंद होने पर 11 घंटे तक और ANC ऑन होने पर छह घंटे तक चल सकते हैं। चार्जिंग केस के साथ इसमें कुल 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है। ईयरबड्स को लगभग 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, जबकि केस को USB टाइप-सी पोर्ट के जरिए चार्ज होने में लगभग 80 मिनट लगते हैं। ईयरफोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग मिली है और हर ईयरफोन का वजन लगभग 4.73 ग्राम है, जबकि केस के साथ इनका वजन 49.02 ग्राम है।

