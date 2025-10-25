स्टाइलिश लुक, 45 घंटे बैटरी लाइफ, धूम मचाने आ रहा ओप्पो का धांसू ईयरबड्स, इस दिन होगा लॉन्च

संक्षेप: OPPO Enco X3s Earbuds: म्यूजिक के शौकीन हैं और दमदार साउंड वाला ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो ओप्पो के नए ईयरबड्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी OPPO Enco X3s को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

OPPO Enco X3s Earbuds: म्यूजिक के शौकीन हैं और दमदार साउंड वाला ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो ओप्पो के नए ईयरबड्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी OPPO Enco X3s को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ब्रांड ने इसे आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया गया है, और अगले हफ्ते इसे वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। दावा है कि इसमें 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। इसके अलावा, इसका प्रोडक्ट पेज अब सिंगापुर के बाजार में लाइव हो गया है और भारतीय ग्राहकों के लिए भी इसके आने की जानकारी दी गई है। अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

28 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में आ रहा OPPO Enco X3s ओप्पो के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और वनप्लस के को-फाउंडर और सीईओ पेटा लाउ ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अपकमिंग ओप्पो एनको X3s ईयरबड्स को 28 अक्टूबर 2025 को वैश्विक बाजार में लॉन्च किया जाएगा, और इसे डायनाडियो के साथ को-ट्यून भी किया जाएगा। इसके दो खास स्पेसिफिकेशन्स के रूप में वॉयस-फोकस्ड नॉइज कैंसिलेशन और नेचुरल साउंड को भी टीज किया गया है, और टैगलाइन - 'ट्रू वायरलेस नॉइज कैंसिलिंग ईयरबड्स' का इस्तेमाल किया गया है।

फुल चार्ज में 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ सिंगापुर के लिए ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो, ओप्पो के एन्को X3s ईयरबड्स को व्हाइट कलर में उपलब्ध कराया जाएगा और इस डिवाइस की कीमत SGD 189 होगी। ब्रांड अपने लॉन्च से पहले ही ऑर्डर स्वीकार कर रहा है और इसकी डिलीवरी की तारीख 28 अक्टूबर 2025 बताई गई है। इसके खास फीचर्स में टच कंट्रोल, 55dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और IP55 रेटेड डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस बिल्ड शामिल है।