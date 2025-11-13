43 घंटे चलने वाले ओप्पो ईयरबड्स, 18 नवंबर को होंगे लॉन्च, स्टाइलिश लुक और मजबूत भी
संक्षेप: टेस्ट OPPO Find X9 सीरीज अगले हफ्ते 18 नवंबर 2025 को भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। लेकिन इवेंट में अकेले फोन ही लॉन्च नहीं होंगे। इन स्मार्टफोन्स के साथ कंपनी अपने नए ईयरबड्स OPPO Enco Buds3 Pro+ भी बाजार में उतारेगी।
लेटेस्ट OPPO Find X9 सीरीज अगले हफ्ते 18 नवंबर 2025 को भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। लेकिन इवेंट में अकेले फोन ही लॉन्च नहीं होंगे। इन स्मार्टफोन्स के साथ कंपनी अपने नए ईयरबड्स भी बाजार में उतारेगी। दरअसल, OPPO Enco Buds3 Pro+ को भी इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करेंगे। फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिससे इन अपकमिंग ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन भी सामने आ गए हैं।
OPPO Enco Buds3 Pro+ ईयरबड्स भारत में 18 नवंबर को होंगे लॉन्च
ओप्पो के एन्को बड्स3 प्रो+ को भारत में 'ट्रू वायरलेस नॉइज कैंसलिंग ईयरबड्स' के रूप में लॉन्च किया जाएगा, और कंपनी ने इसे 'नॉन-स्टॉप ग्रूव्स, बेजोड़ बैटरी लाइफ' टैगलाइन के साथ टीज किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके छह खास स्पेसिफिकेशन में 12.4 एमएम टाइटेनाइज्ड डायफ्राम ड्राइवर, 32dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, डुअल-माइक AI क्लियर-कॉलिंग, TUV रीनलैंड बैटरी हेल्थ-सर्टिफाइड हाइपर-ड्यूरेबल बैटरी, 43 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और IP55-रेटेड बॉडी शामिल हैं।
ईयरबड्स में ढेर सारे एडवांस फीचर्स
इतना ही नहीं, 32dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और डुअल-माइक AI क्लियर-कॉलिंग फीचर के अलावा, ईयरबड्स में एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है। इसके अलावा, 12.4 एमएम एक्स्ट्रा-लार्ज टाइटेनियम-कोटेड डायनामिक ड्राइवर्स के साथ, ओप्पो की प्रोफेशनल टीम द्वारा की गई ट्यूनिंग भी एक बेहतरीन सुनने का अनुभव सुनिश्चित करती है। Enco Master Equalizer और OPPO Alive Audio भी ईयरबड्स भी एडिशनल फीचर्स हैं।
बैटरी की बात करें तो, कंपनी का दावा है कि 1,000 बैटरी साइकिल के बाद भी, ≥80% बैटरी लाइफ बरकरार रहेगी। इसके बड्स में 58mAh और चार्जिंग केस में 440mAh बैटरी है, जो ANC के बिना 43 घंटे तक का प्लेबैक देने का वादा करती है, और ANC के साथ यह 12 घंटे तक का प्लेबैक देगा। इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जिसके साथ 10 मिनट की चार्जिंग में यह 4 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है।
IP55 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के अलावा, ईयरबड्स में 20,000 फोल्ड केस हिंज टेस्टेड, 1.8 मीटर ईयरबड्स ड्रॉप टेस्टेड, 1.5 मीटर चार्जिंग केस ड्रॉप टेस्टेड, और 55°C एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्टेड जैसे खूबियां हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो, इसमें 47ms लो लेटेंसी के साथ, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। प्ले/पॉज, अगला गाना/पिछला गाना, पिक्चर कैप्चर, ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड स्विचिंग, और वॉल्यूम अप/वॉल्यूम डाउन के लिए इसमें टच कंट्रोल दिए गए हैं।
बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा।
इसके चार्जिंग केस के अंदर ईयरबड्स (दो यूनिट), ईयरटिप्स के दो सेट (कुल चार यूनिट), और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ध्यान दें, ईयरबड्स का डिजाइन ग्लोसी और ड्रॉपलेट शेप का होगा जिसमें एक स्टेम होगा। ईयरबड्स दो कलर्स में उपलब्ध होंगे, भारतीय ग्राहक इसे सोनिक ब्लू और मिडनाइट ब्लैक जैसे कलर्स में खरीद सकेंगे।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, OPPO Find X9 सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ, OPPO का Enco Buds3 Pro+ ईयरबड्स डिवाइस भी 18 नवंबर 2025 को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। अगले हफ्ते लॉन्च के बाद, ही इसकी सटीक कीमत और उपलब्धता की जानकारी सामने आएगी।
Arpit Soni
