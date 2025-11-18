ओप्पो लाया कम कीमत वाले धांसू इयरबड्स, 10 मिनट की चार्जिंग में 11 घंटे तक का प्लेटाइम
संक्षेप: Oppo Enco Buds 3 Pro+ की भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये इयरबड्स 43 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। ये बड्स 10 मिनट की चार्जिंग में 11 घंटे तक चल जाते हैं। बड्स का साउंड भी जबर्दस्त है। इनकी सेल 21 नवंबर से शुरू होगी।
Oppo Enco Buds 3 Pro+ की भारत में एंट्री हो गई है। ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरबड्स 12.4mm डाइनैमिक ड्राइवर्स, 32dB तक ऐक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली दमदार बैटरी लाइफ से लैस है। कंपनी का दावा है कि ये इयरबड्स 43 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। ओप्पो के ये नए बड्स मिडनाइट ब्लैक और सोनिक ब्लू कलर ऑप्शन में आते हैं। इनकी कीमत 2099 रुपये है। इन बड्स की सेल 21 नवंबर से शुरू होगी। फर्स्ट सेल प्रोमोशन ऑफर में ये बड्स 1899 रुपये में खरीदे जा सकेंगे। सेल के लिए ये बड्स ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर, ऑफलाइन स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजन से खरीद सकेंगे।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इन बड्स में दमदार साउंड के लिए 12.4mm का डाइनैमिक ड्राइवर दे रही है। इसकी सेंस्टिविटी 1kHz पर 112±3dB है और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज 20Hz से 20kHz तक का है। इसके माइक्रोफोन की सेंस्टिविटी 38 dBV/Pa है। ये इयरबड्स 32dB तक का स्मार्ट एएनसी सपोर्ट करते हैं। साथ ही इनमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है, जिससे यूजर जब चाहें आसपास की आवाज भी सुन सकते हैं।
कनेक्टिविटी के लिए इन बड्स में AAC और SBC ऑडियो कोडेक सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है। ब्लूटूथ की वायरलेस रेंज 10 मीटर तक है। बड्स में दी गई बैटरी 58mAh की है। वहीं, चार्जिंग केस में कंपनी 440mAh की बैटरी दे रही है। एएनसी ऑन रहने पर बैटरी 28 घंटे तक चल जाती है। वहीं, एएनसी बंद पर इसका बैकअप 43 घंटे तक का हो जाता है।
चार्जिंग की बात करें, तो इयरबड्स को चार्ज होने में 65 मिनट लगते हैं। वहीं, इयरबड्स और चार्जिंग केस को साथ में चार्ज होने में 90 मिनट लग जाते हैं। कंपनी का कहना है कि ये बड्स 10 मिनट की चार्जिंग में 11 घंटे तक चल जाते हैं। बड्स की खास बात है कि ये IP55 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।