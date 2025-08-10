कंफर्म: इस दिन लॉन्च होंगें Oppo Enco Buds 3 Pro, फुल चार्ज में 54 घंटे तक गाने सुन सकेंगे oppo enco buds 3 pro earbuds india launch set for 11 august, Gadgets Hindi News - Hindustan
कंफर्म: इस दिन लॉन्च होंगें Oppo Enco Buds 3 Pro, फुल चार्ज में 54 घंटे तक गाने सुन सकेंगे

ओप्पो भारतीय बाजार में अपनी Oppo K13 Turbo Series को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब, कंपनी ने फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर भारतीय बाजार के लिए अपने अगले TWS, Oppo Enco Buds 3 Pro, के लॉन्च की घोषणा की है। कब आ रहे नए ईयरबड्स, इनमें क्या होगा खास, डिटेल में जानिए

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 01:24 PM
ओप्पो भारतीय बाजार में अपनी Oppo K13 Turbo Series को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब, कंपनी ने फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर भारतीय बाजार के लिए अपने अगले TWS, Oppo Enco Buds 3 Pro, के लॉन्च की घोषणा की है। माइक्रोसाइट के अनुसार, ये ईयरबड्स ओप्पो K13 टर्बो सीरीज के साथ 11 अगस्त, 2025 को लॉन्च होंगे।

माइक्रोसाइट पर ईयरबड्स के खास फीचर्स का भी खुलासा किया गया है, जिससे यह कंफर्म होता है कि अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास मिलने वाला है। ये ईयरबड्स पहले ही वैश्विक स्तर पर (मलेशिया में) लॉन्च हो चुके हैं, और फ्लिपकार्ट पर दी गई जानकारी से पता चलता है कि भारतीय वेरिएंट में भी ठीक वैसे ही फीचर्स होंगे।

Oppo Enco Buds 3 Pro India launch ser for 11 August

अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास मिलेगा

ब्रांड के अनुसार, ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 54 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं, और इनकी बैटरी 1,000 चार्ज साइकल तक टिकने का दावा करती है। बेहतर ऑडियो क्वालिटी के लिए इनमें 12.4 एमएम के एक्स्ट्रा-लार्ज ड्राइवर लगे हैं और लो-लेटेंसी ट्रांसमिशन के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी है।

ईयरबड्स धूल और पानी के सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग के साथ आएंगे और इसमें कस्टमाइज साउंड के लिए पर्सनाइज्ड इक्वलाइजर के साथ एन्को मास्टर शामिल है।

कंपनी का दावा है कि, एक बार चार्ज करने पर, अकेले ईयरबड्स 12 घंटे तक का प्ले टाइम दे सकते हैं, जबकि चार्जिंग केस के साथ इसमें कुल 54 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर ये 4 घंटे तक प्लेबैक दे सकते हैं।

