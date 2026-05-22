फुल चार्ज में 54 घंटे चलेगा यह ईयरबड्स, कॉन्सर्ट जैसा दमदार साउंड; शोर में भी साफ सुनाएगी देगी आवाज

OPPO Enco Air5 Pro ईयरबड्स भारत में 28 मई 2026 से OPPO India की आधिकारिक वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत 4,999 रुपये होगी। कंपनी का फुल चार्ज में केस के साथ यह कुल घंटे का प्लेबैक टाइम देता है।

OPPO Enco Air5 Pro Launched in india: ओप्पो ने आज भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट ईयरबड्स के तौर पर OPPO Enco Air5 Pro को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह ट्रू वायरलेस नॉइज-कैंसलिंग ईयरबड्स हैं। 55dB के दमदार एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वाला OPPO Enco Air5 Pro, ज्यादा किफायती कीमत पर फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स देता है। कंपनी का कहना है कि इसमें 12mm का टाइटेनियम-कोटेड ड्राइवर दमदार बेस और कॉन्सर्ट जैसा जबर्दस्त ऑडियो देता है। एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें 54 घंटे तक काल म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

दमदार नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम कंपनी का कहना है कि बाहर के शोर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, ओप्पो एनको एयर5 प्रो भीड़-भाड़ वाली और व्यस्त जगहों पर भी साफ कॉल क्वालिटी सुनिश्चित करता है। हर ईयरबड पर तीन नॉइज-डिटेक्टिंग माइक्रोफोन वाले डुअल-फीड ANC सिस्टम का इस्तेमाल करके, ओप्पो एनको एयर5 प्रो का फ्लैगशिप-लेवल वॉयस नॉइस कैंसिलेशन, 5,000 हर्ट्ज की अल्ट्रा-वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में 55dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देता है। हाई-परफॉर्मेंस नॉइज कैंसिलेशन के लिए TÜV राइनलैंड से सर्टिफाइड, यह एडवांस्ड वॉयस नॉइज कैंसिलेशन हर जगह बेहतर फोकस करने में मदद करता है - चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, किसी व्यस्त सड़क पर सफर कर रहे हों, या किसी शोर-शराबे वाले ऑफिस में काम कर रहे हों।

और भी ज्यादा असरदार नॉइज कैंसिलेशन के लिए, रियल-टाइम डायनामिक ANC, यूजर के आस-पास के माहौल और ईयरबड्स की फिटिंग के आधार पर कैंसिलेशन के लेवल को ठीक करता है। सटीक कंप्यूटिंग के जरिए, हर आवाज को सबसे सही नॉइज रिडक्शन कर्व से मिलाया जाता है, जिससे कान पर ज्यादा दबाव पड़ने और नॉइज रिडक्शन और असल नॉइज के बीच के अंतर की वजह से होने वाली खराब परफॉर्मेंस जैसी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं।

तेज हवाओं के बीच भी मिलेगी साफ कॉल क्वालिटी हर ईयरबड पर Triple-Mic AI Clear Call की सुविधा होने से, शोर-शराबे वाले माहौल में भी कॉल की आवाज एकदम साफ आती हैं। तीन-माइक वाले आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए, दो बाहरी बीम-फॉर्मिंग माइक्रोफोन आस-पास के शोर को दबाते हुए आवाज को पहचानते हैं और उस पर फोकस करते हैं; वहीं, एक इन-ईयर माइक्रोफोन कान की नली से साफ आवाज को पकड़ता है, जिससे बचा हुआ शोर कम हो जाता है। इससे हवा के शोर और दूसरी तेज आवाजों को बेहतर तरीके से कम किया जा सकता है, जिससे यूजर्स 25km/h तक की हवा की रफ्तार में भी नैचुरल कॉल क्वालिटी का मजा ले पाते हैं।

दमदार बास, मिलेगा कॉन्सर्ट जैसा साउंड ओप्पो एनको एयर5 प्रो को इस तरह से बनाया गया है कि सुनने वाला कहीं भी हो, उसे कॉन्सर्ट जैसी आवाज मिले, इसमें एक बड़े ड्राइवर के साथ-साथ ऐसी फाइन ट्यूनिंग भी है जो साफ डिटेल और जोरदार बेस, दोनों देती है। 12mm टाइटेनियम-कोटेड ड्राइवर, जिसमें बड़े एम्प्लिट्यूड और हाई-डायनामिक डिजाइन है, पिछली जेनरेशन के मुकाबले मैक्सिमम एक्सकर्शन को 100 प्रतिशत तक बढ़ा देता है, जिससे दमदार बास, ज्यादा रिच मिड-रेंज और एकदम साफ हाई-फ्रीक्वेंसी वाली आवाज मिलती है। चाहे आप ऑफिस में लंबे समय तक काम कर रहे हों या किसी लंबी फ्लाइट में आराम कर रहे हों, इसकी इमर्सिव आवाज पॉप, रॉक, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक गानों में जान डाल देती है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में स्टेज के बीचों-बीच खड़े हों।

LHDC 5.0 Ultra HD और Hi-Res Audio के लिए सर्टिफाइड, ओप्पो एनको एयर5 प्रो 96k हर्ट्ज तक की हाई-रिजॉल्यूशन ट्रैक को 1Mbps तक की वायरलेस बिटरेट पर चलाता है। ज्यादा बिटरेट न सिर्फ ऑडियो की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कनेक्शन को भी मजबूत करता है, ताकि म्यूजिक और वीडियो ज्यादा साफ, ज्यादा नैचुरल और ज्यादा असली लगें।

फुल चार्ज में 54 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम सफर के लिए डिजाइन किए गए ओप्पो एनको एयर5 प्रो में चार्जिंग केस के साथ कुल 54 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है, इसलिए आपको हफ्ते के दिनों में या वीकेंड ट्रिप के दौरान बैटरी कम होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास समय कम हो, तो केस और ईयरबड्स को सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 13 घंटे तक का कंबाइंड प्लेबैक मिलता है, जिससे आप बहुत कम समय में पूरे दिन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लंबी बैटरी लाइफ के साथ-साथ, इसका 4.4 ग्राम का बेहद हल्का डिजाइन और एर्गोनॉमिक शेप भी इसे खास बनाता है। इसके अलावा, IP55 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस की वजह से ये ईयरबड्स बाहर दौड़ने, बदलते मौसम और रोजाना के इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

ईयरबड्स में AI फीचर्स का सपोर्ट भी एडवांस्ड AI से लैस, ओप्पो एनको एयर5 प्रो इस्तेमाल को और भी आसान और असरदार बनाने के लिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स लेकर आया है। Dual Connection की मदद से, ये ईयरबड्स एक ही समय पर दो डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं और ऑडियो को अपने-आप उस डिवाइस पर स्विच कर देते हैं जो उस समय एक्टिव होता है। जब आपके हाथ बिजी हों, तो तुरंत काम करने के लिए यूजर्स HeyMelody ऐप के जरिए ईयरबड्स के कंट्रोल्स को अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं; साथ ही, Spotify Tap के जरिए कुछ आसान टैप और होल्ड करके अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। AI Translation का इस्तेमाल सीधे ईयरबड्स के जरिए भी किया जा सकता है, इसमें Live Translation और Face-to-Face Translation शामिल हैं, ताकि चलते-फिरते भी आसानी से ट्रांसलेशन किया जा सके। लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए, Smart Bluetooth ऑडियो को बिना किसी रुकावट के और स्थिर तरीके से ट्रांसमिट करता है, जिससे सुनने का अनुभव और भी स्मूद और लैग-फ्री हो जाता है।