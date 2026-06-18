लॉन्च से पहले अमेजन पर आए नए Oppo ईयरबड्स, आप भी देखें पहली झलक; यह होगा खास

Oppo Enco Air 5 earbuds भारत में जल्द डेब्यू करने वाले हैं। लॉन्च से पहले, अमेजन पर इनकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। माइक्रोसाइट में अपकमिंग ईयरबड्स के डिजाइन की पहली झलक देखने को मिलती है। देखें अपकमिंग ईयरबड्स में क्या होगा खास

Oppo अब अपने ऑडियो लाइनअप में एक नया प्रोडक्ट जोड़ने की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि ओप्पो भारत में अपने Enco Air 5 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले ही इस आने वाले ऑडियो डिवाइस को Amazon पर लिस्ट कर दिया गया है और एक प्रमोशनल बैनर भी सामने आया है। लिस्टिंग में लॉन्च की तारीख या स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इससे यह हिंट जरूर मिलता है कि ईयरबड्स को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। यह खबर ओप्पो द्वारा भारत में OPPO Enco Air 5 Pro को लॉन्च करने के कुछ हफ्ते बाद आई है, जिसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ का फीचर दिया गया था।

ओप्पो ने दिखाई Oppo Enco Air 5 की झलक भारत में ओप्पो एनको एयर 5 के लिए एक खास Amazon माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। टीजर बैनर में इस प्रोडक्ट को "Oppo Enco Air 5 True Wireless Noise Cancelling Earbuds" बताया गया है। तस्वीर में ईयरबड्स और उनके चार्जिंग केस की झलक भी दिखती है, और "Coming Soon" लेबल से यह कंफर्म होता है कि इसे जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा।

टीजर इमेज में आने वाले ओप्पो एनको एयर 5 ईयरबड्स एक गोल चार्जिंग केस में दिख रहे हैं, जिसके फ्रंट पैनल पर नीचे की तरफ एक छोटा LED इंडिकेटर लगा है। इसमें एक हरी लाइट भी जलती दिखाई दे रही है, जिसका इस्तेमाल शायद चार्जिंग, पेयरिंग या बैटरी स्टेटस दिखाने के लिए किया जाता है। ईयरबड्स केस के अंदर बने खांचों में रखे हुए दिखते हैं, और कटआउट की जगह से पता चलता है कि चार्जिंग कनेक्टर हर ईयरबड की डंडी (स्टेम) के निचले हिस्से में हैं। ईयरबड्स में सिलिकॉन ईयर टिप्स और स्टेम-स्टाइल कंट्रोल के साथ इन-ईयर डिजाइन भी है।

ओप्पो ने अभी तक लिस्टिंग के माध्यम से अपकमिंग स्टैंडर्ड ओप्पो एनको एयर 5 मॉडल के किसी भी हार्डवेयर डिटेल या फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। प्राइसिंग और कलर ऑप्शन्स भी अभी सीक्रेट हैं। चलिए तब तक Oppo Enco Air 5 Pro की कीमत और खासियत पर एक नजर डालते हैं, जो भारत में मई में डेब्यू कर चुका है।

मौजूदा Oppo Enco Air 5 Pro की कीमत और खासियत भारत में ओप्पो एनको एयर 5 प्रो को 4,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और इनमें 12.4mm के डायनामिक ड्राइवर, 55dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और डुअल DAC टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स हैं। इनमें ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, LHDC 5.0 ऑडियो कोडेक का सपोर्ट और डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है।

ओप्पो एनको एयर 5 प्रो के बारे में दावा किया गया है कि चार्जिंग केस के साथ इसमें कुल 54 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलता है। यह ईयरबड्स में धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटिंग के साथ आते हैं और ये AI-बेस्ड ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जिससे Enco Air 5 और Enco Air 5 Pro के बीच के अंतर का पता चल सके।