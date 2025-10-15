OPPO का Diwali धमाका! सिर्फ ₹9999 में खरीदें 'लोहा' फोन, न गिरने से टूटेगा, न पानी में होगा खराब

संक्षेप: इस दिवाली OPPO India लेकर आया है मेगा दिवाली फेस्टिव सेल। इस सेल में OPPO K13x 5G, K13 5G और K13 Turbo Series 5G फोन्स अब 9,999 रुपए से शुरू। मिल रहे हैं धमाकेदार फीचर्स, 7000mAh बैटरी, 80W चार्जिंग और गेमिंग कूलिंग सिस्टम।

Oppo Diwali Sale: दिवाली के मौके पर OPPO India ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है। कंपनी ने अपने Mega Diwali Festive Bonanza 2025 की घोषणा की है, जिसमें लोकप्रिय OPPO K Series 5G स्मार्टफोन्स पर बड़े-बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। यह फेस्टिव ऑफर OPPO K13x 5G, OPPO K13 5G, और OPPO K13 Turbo Series 5G पर लागू है। इन तीनों स्मार्टफोन्स को कंपनी ने अपने सेगमेंट में Power + Performance + Protection के रूप में पेश किया है। OPPO K13 5G अपनी 7000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ पावरफुल बैटरी लाइफ देता है। गेमिंग लवर्स के लिए OPPO K13 Turbo Series 5G में इन-बिल्ट कूलिंग फैन है।

OPPO K13x 5G: ₹9999 में सबसे मजबूत 5G फोन OPPO K13x 5G को कंपनी ने “Toughest 5G Smartphone Under ₹10K” के नाम से पेश किया है। यह फोन न सिर्फ किफायती है बल्कि बेहद टिकाऊ भी है। फोन को SGS Gold Drop Certification और MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड मिला है। साथ ही यह फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है यानी पानी और धूल से भी सुरक्षित। 15,999 रुपए की जगह यह फोन अब सिर्फ 9,999 रुपए में मिल रहा है यानी 6,000 रुपए तक की सीधी बचत।

OPPO K13 5G पर इतनी बड़ी छूट अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो “लॉन्ग रनर” हो तो OPPO K13 5G आपके लिए परफेक्ट है। इस फोन में कंपनी ने दी है 7000mAh Graphite Battery, जो 5 साल तक की लाइफ के साथ आती है। फोन में Snapdragon® 6 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR4X RAM, और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग स्मूद चलती है। इसके अलावा, 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, और AI कैमरा सूट इसे एक प्रीमियम अनुभव बनाते हैं। ओप्पो का यह फोन दिवाली सेल में 15,499 रुपए में उपलब्ध है यानी ₹7,500 की छूट है।