OPPO यूजर्स की मौज! इन फोन्स को मिला ColorOS 16 अपडेट, मिलेंगे नए कैमरा फिल्टर, Face Unlock, फिंगरप्रिंट में बड़े बदलाव

OPPO ने ColorOS 16 का जुलाई अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में नए कैमरा फिल्टर, फिंगरप्रिंट कस्टमाइजेशन, बेहतर Face Unlock, Contact Poster Preview और स्मूद मल्टीटास्किंग जैसे कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं।

OPPO के नए अपडेट में कैमरा, Face Unlock और फिंगरप्रिंट फीचर्स हुए अपग्रेड

OPPO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने ColorOS 16 जुलाई अपडेट का रोलआउट शुरू कर दिया है। इस नए अपडेट में यूजर्स को कई ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो फोन को पहले से ज्यादा पर्सनल, स्मूद और इस्तेमाल में आसान बनाने का दावा करते हैं। अपडेट में फिंगरप्रिंट अनलॉक को कस्टमाइज करने का ऑप्शन, कैमरा ऐप में नए फिल्टर, बेहतर Face Unlock और मल्टीटास्किंग के दौरान स्मूद एनिमेशन जैसे कई बदलाव शामिल हैं। अगर आपका फोन भी इस लिस्ट में शामिल है, तो आने वाले दिनों में आपको OTA (Over the Air) अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सकता है। आइए जानते हैं कि इस अपडेट में कौन-कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं और किन स्मार्टफोन्स को इसका फायदा मिलेगा।

ColorOS 16 जुलाई अपडेट के बाद फोन में दिखेंगे ये बदलाव OPPO ने इस अपडेट में केवल सिक्योरिटी पैच ही नहीं, बल्कि कई नए यूजर एक्सपीरियंस फीचर्स भी जोड़े हैं। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद फोन को ज्यादा पर्सनल, तेज और आसान बनाना है। अपडेट में कैमरा, सिक्योरिटी, कॉलिंग और सिस्टम परफॉर्मेंस से जुड़े कई सुधार किए गए हैं।

फिंगरप्रिंट अनलॉक को भी कर सकेंगे कस्टमाइज ColorOS 16 जुलाई अपडेट का सबसे खास फीचर Fingerprint Unlock Personalisation है। अब यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार फिंगरप्रिंट अनलॉक एनीमेशन और आइकन स्टाइल बदल सकते हैं। अलग-अलग एनीमेशन और आइकन को मिलाकर अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इससे फोन अनलॉक करने का अनुभव पहले से ज्यादा पर्सनल हो जाएगा।

कैमरा ऐप में मिलेंगे दो नए फिल्टर फोटोग्राफी पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी कंपनी ने नया अपडेट दिया है। अब Camera ऐप में Primrose और Bold B&W नाम के दो नए फिल्टर शामिल किए गए हैं। Primrose फिल्टर पोर्ट्रेट तस्वीरों को अलग लुक देता है, जबकि Bold B&W ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए नया विकल्प लेकर आता है। इन फिल्टर्स का इस्तेमाल सीधे कैमरा ऐप से किया जा सकेगा।

Contact Poster को पहले देख सकेंगे इस अपडेट के बाद Contact Poster सेट करना भी आसान हो गया है। अब यूजर्स किसी कॉन्टैक्ट के लिए पोस्टर लगाने से पहले उसका Preview देख सकेंगे। इससे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के बाद ही पोस्टर सेव किया जा सकेगा।

Face Unlock पहले से ज्यादा स्मार्ट ColorOS 16 जुलाई अपडेट में Face Unlock को भी बेहतर बनाया गया है। अब यूजर्स Backup Face Profile जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपके चेहरे का लुक बदल जाता है, तो दूसरा फेस प्रोफाइल सेव करके फोन को आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। यह फीचर Settings > Security & Privacy > Face & Fingerprint Unlock में उपलब्ध होगा।

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