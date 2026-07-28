OPPO यूजर्स की मौज! इन फोन्स को मिला ColorOS 16 अपडेट, मिलेंगे नए कैमरा फिल्टर, Face Unlock, फिंगरप्रिंट में बड़े बदलाव
OPPO ने ColorOS 16 का जुलाई अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में नए कैमरा फिल्टर, फिंगरप्रिंट कस्टमाइजेशन, बेहतर Face Unlock, Contact Poster Preview और स्मूद मल्टीटास्किंग जैसे कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं।
OPPO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने ColorOS 16 जुलाई अपडेट का रोलआउट शुरू कर दिया है। इस नए अपडेट में यूजर्स को कई ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो फोन को पहले से ज्यादा पर्सनल, स्मूद और इस्तेमाल में आसान बनाने का दावा करते हैं। अपडेट में फिंगरप्रिंट अनलॉक को कस्टमाइज करने का ऑप्शन, कैमरा ऐप में नए फिल्टर, बेहतर Face Unlock और मल्टीटास्किंग के दौरान स्मूद एनिमेशन जैसे कई बदलाव शामिल हैं। अगर आपका फोन भी इस लिस्ट में शामिल है, तो आने वाले दिनों में आपको OTA (Over the Air) अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सकता है। आइए जानते हैं कि इस अपडेट में कौन-कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं और किन स्मार्टफोन्स को इसका फायदा मिलेगा।
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ColorOS 16 जुलाई अपडेट के बाद फोन में दिखेंगे ये बदलाव
OPPO ने इस अपडेट में केवल सिक्योरिटी पैच ही नहीं, बल्कि कई नए यूजर एक्सपीरियंस फीचर्स भी जोड़े हैं। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद फोन को ज्यादा पर्सनल, तेज और आसान बनाना है। अपडेट में कैमरा, सिक्योरिटी, कॉलिंग और सिस्टम परफॉर्मेंस से जुड़े कई सुधार किए गए हैं।
फिंगरप्रिंट अनलॉक को भी कर सकेंगे कस्टमाइज
ColorOS 16 जुलाई अपडेट का सबसे खास फीचर Fingerprint Unlock Personalisation है। अब यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार फिंगरप्रिंट अनलॉक एनीमेशन और आइकन स्टाइल बदल सकते हैं। अलग-अलग एनीमेशन और आइकन को मिलाकर अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इससे फोन अनलॉक करने का अनुभव पहले से ज्यादा पर्सनल हो जाएगा।
कैमरा ऐप में मिलेंगे दो नए फिल्टर
फोटोग्राफी पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी कंपनी ने नया अपडेट दिया है। अब Camera ऐप में Primrose और Bold B&W नाम के दो नए फिल्टर शामिल किए गए हैं। Primrose फिल्टर पोर्ट्रेट तस्वीरों को अलग लुक देता है, जबकि Bold B&W ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए नया विकल्प लेकर आता है। इन फिल्टर्स का इस्तेमाल सीधे कैमरा ऐप से किया जा सकेगा।
Contact Poster को पहले देख सकेंगे
इस अपडेट के बाद Contact Poster सेट करना भी आसान हो गया है। अब यूजर्स किसी कॉन्टैक्ट के लिए पोस्टर लगाने से पहले उसका Preview देख सकेंगे। इससे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के बाद ही पोस्टर सेव किया जा सकेगा।
Face Unlock पहले से ज्यादा स्मार्ट
ColorOS 16 जुलाई अपडेट में Face Unlock को भी बेहतर बनाया गया है। अब यूजर्स Backup Face Profile जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपके चेहरे का लुक बदल जाता है, तो दूसरा फेस प्रोफाइल सेव करके फोन को आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। यह फीचर Settings > Security & Privacy > Face & Fingerprint Unlock में उपलब्ध होगा।
OPPO के इन फोन्स को मिलेगा ColorOS 16 अपडेट
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OPPO Find X9 Pro
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अगर आपके पास इनमें से कोई स्मार्टफोन है, तो Settings > Software Update में जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। OTA अपडेट सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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