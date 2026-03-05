Oppo यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस महीने इन फोन्स को मिलेगा ColorOS 16 अपडेट
Oppo ने मार्च 2026 के लिए ColorOS 16 (Android 16) अपडेट का रोलआउट शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें F31 सीरीज, Reno12 F और K12x 5G जैसे कई फोन शामिल हैं।
स्मार्टफोन कंपनियां समय-समय पर अपने डिवाइस के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करती रहती हैं, जिससे यूजर्स को बेहतर फीचर्स और सिक्योरिटी मिल सके। अब में Oppo ने अब अपने ColorOS 16 (Android 16) अपडेट के रोलआउट का फाइनल शेड्यूल रिलीज कर दिया है। मार्च 2026 में कंपनी अपने कुछ मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए यह बड़ा अपडेट रिलीज कर रही है।
कंपनी के मुताबिक इस महीने जिन डिवाइसेज को अपडेट मिलेगा, उनमें Oppo F31 Pro+ 5G, Oppo F31 Pro 5G, Oppo Reno12 F, Oppo Reno12 FS, Oppo Reno11 FS, और Oppo K12x 5G जैसे डिवाइस शामिल हैं। यह अपडेट कंपनी के ColorOS 16 इंटरफेस पर बेस्ड है, जो Android 16 के साथ आएगा।
मार्च 2026 का ColorOS 16 अपडेट शेड्यूल
Oppo ने मार्च के लिए अपडेट की संभावित डेट्स भी जारी की हैं।
5 मार्च: Oppo F31 Pro+ 5G, Oppo F31 Pro 5G
6 मार्च: Oppo K13x 5G
10 मार्च: Oppo Reno12 F, Oppo Reno12 FS, Oppo Reno11 FS, Oppo K12x 5G
17 मार्च: Oppo F31 5G
कंपनी के मुताबिक इनमें से कुछ डिवाइसेज- जैसे Oppo F31 Pro सीरीज और Oppo K13x 5G को अपडेट मिलना शुरू भी हो चुका है। शुरुआत में यह अपडेट कुछ सर्कल्स में लिमिटेड हो सकता है लेकिन धीरे-धीरे इसे अन्य देशों और मार्केट्स में भी रिलीज किया जाएगा।
ऐसे चेक करें अपडेट
अगर आपके पास ऊपर बताए गए स्मार्टफोन्स में से कोई डिवाइस है, तो आप मैन्युअली भी अपडेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन में Settings > System & Updates > Software Update में जाना होगा। अगर अपडेट मिल रहा होगा तो वहीं से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है।
अपडेट से पहले इन बातों का रखें ध्यान
ऐसे में यह एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, इसलिए अपडेट फाइल का साइज कई GB तक हो सकता है। ऐसे में इंस्टॉल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- फोन में जरूरी स्टोरेज स्पेस होना चाहिए।
- बैटरी कम से कम 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- बेहतर रहेगा कि अपडेट WiFi नेटवर्क पर डाउनलोड किया जाए।
Android 17 पर भी काम शुरू
ColorOS 16 का रोलआउट लगभग पूरा होने के साथ ही Oppo अपने अगले बड़े अपडेट पर भी काम शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का अगला इंटरफेस Android 17 पर बेस्ड होगा। टेक ब्रैंड Google पहले ही Android 17 के दो पब्लिक बीटा वर्जन रिलीज कर चुका है और आने वाले हफ्तों में और बीटा वर्जन रोलआउट किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि Android 17 का स्टेबल वर्जन 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में लॉन्च होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
