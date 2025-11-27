Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OPPO budget military-grade 6500mAh battery 5G phone Oppo A6x Indian variant price leaked starting at 12499 rupees
मिलिट्री-ग्रेड मजबूती, 6500mAh बैटरी वाले OPPO के बजट 5G फोन की कीमत लीक, ₹12499 से होगी शुरू

मिलिट्री-ग्रेड मजबूती, 6500mAh बैटरी वाले OPPO के बजट 5G फोन की कीमत लीक, ₹12499 से होगी शुरू

संक्षेप:

Oppo A6X 5G जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। फोन 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300, 6500mAh बैटरी और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ। जानिए पूरी स्पेसिफिकेशन और कीमत लीक।

Thu, 27 Nov 2025 05:56 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

19% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26790

₹32999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

Oppo A6X 5G Price Leak: भारत में बजट 5G स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए खुशखबरी है Oppo अपनी A-सीरीज में नया मॉडल A6X 5G लेकर आ रहा है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फोन में 6.75-इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले होगा, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसके अलावा, फोन में तेज 5G कनेक्टिविटी, दमदार बैटरी और भरोसेमंद चिपसेट मिलने की उम्मीद है जो बजट सेगमेंट में अब तक कम ही देखे गए हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

19% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26790

₹32999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

A6X 5G के स्पेसिफिकेशन लीक से पता चला है कि इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6500mAh बैटरी (45W SuperVOOC चार्जिंग), और IP-रेटिंग के साथ वॉटर/डस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। कैमरे के मामले में 13MP रियर + VGA सेकेंडरी यूनिट के साथ 5MP फ्रंट कैमरा होगा।

Oppo A6x की कीमत (लीक)

Oppo A6x के भारतीय वेरिएंट टिपस्टर अभिषेक यादव ने लीक कर दी है। जिससे साफ दिखता है कि कंपनी इसे पूरी तरह बजट सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च कर रही है। Oppo A6x के बेस 4GB + 64GB की कीमत ₹12,499 हो सकती है। वहीं थोड़ी ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो 4GB + 128GB वेरिएंट ₹13,499 में मिल सकता है। सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी माना जा रहा है इसका 6GB + 128GB मॉडल, जिसकी कीमत ₹14,999 हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बड़ी डील! ₹24,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Oppo A6X 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Oppo A6X 5G में 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 SoC दिया जाएगा, जो 5G सपोर्ट के साथ बजट-क्लास में परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी दोनों प्रदान करता है। ColorOS 15 (Android 15) पर काम करने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Oppo A6X 5G में रियर कैमरा ड्यूल सेटअप है 13MP प्राइमरी + VGA सेकेंडरी; फ्रंट में 5MP सेल्फी कैमरा होगा। यह सेटअप रोजमर्रा की तस्वीरें और वीडियो कॉलिंग के लिए ठीक है, लेकिन प्रो-लेवल फोटोग्राफी की उम्मीद न करें।

Oppo A6X 5G फोन में 6500mAh बैटरी होगी, जो बजट फोन के लिए बहुत बड़ी है। साथ में 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होगी। फोन में IP64 डस्ट और पानी प्रतिरोधी रेटिंग (dust & splash resistant) होगी। डिवाइस लगभग 212 ग्राम वज़न और 8.58 mm मोटाई है।

ये भी पढ़ें:Black Friday Sale: ₹99,900 वाला MacBook Air मिल रहा सिर्फ ₹55,911 में, जानें डील
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Oppo Oppo Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।