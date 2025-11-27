मिलिट्री-ग्रेड मजबूती, 6500mAh बैटरी वाले OPPO के बजट 5G फोन की कीमत लीक, ₹12499 से होगी शुरू

संक्षेप: Oppo A6X 5G जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। फोन 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300, 6500mAh बैटरी और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ। जानिए पूरी स्पेसिफिकेशन और कीमत लीक।

Thu, 27 Nov 2025 05:56 PM

Oppo A6X 5G Price Leak: भारत में बजट 5G स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए खुशखबरी है Oppo अपनी A-सीरीज में नया मॉडल A6X 5G लेकर आ रहा है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फोन में 6.75-इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले होगा, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसके अलावा, फोन में तेज 5G कनेक्टिविटी, दमदार बैटरी और भरोसेमंद चिपसेट मिलने की उम्मीद है जो बजट सेगमेंट में अब तक कम ही देखे गए हैं।

A6X 5G के स्पेसिफिकेशन लीक से पता चला है कि इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6500mAh बैटरी (45W SuperVOOC चार्जिंग), और IP-रेटिंग के साथ वॉटर/डस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। कैमरे के मामले में 13MP रियर + VGA सेकेंडरी यूनिट के साथ 5MP फ्रंट कैमरा होगा।

Oppo A6x की कीमत (लीक) Oppo A6x के भारतीय वेरिएंट टिपस्टर अभिषेक यादव ने लीक कर दी है। जिससे साफ दिखता है कि कंपनी इसे पूरी तरह बजट सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च कर रही है। Oppo A6x के बेस 4GB + 64GB की कीमत ₹12,499 हो सकती है। वहीं थोड़ी ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो 4GB + 128GB वेरिएंट ₹13,499 में मिल सकता है। सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी माना जा रहा है इसका 6GB + 128GB मॉडल, जिसकी कीमत ₹14,999 हो सकती है।

Oppo A6X 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन Oppo A6X 5G में 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 SoC दिया जाएगा, जो 5G सपोर्ट के साथ बजट-क्लास में परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी दोनों प्रदान करता है। ColorOS 15 (Android 15) पर काम करने की उम्मीद है।

Oppo A6X 5G में रियर कैमरा ड्यूल सेटअप है 13MP प्राइमरी + VGA सेकेंडरी; फ्रंट में 5MP सेल्फी कैमरा होगा। यह सेटअप रोजमर्रा की तस्वीरें और वीडियो कॉलिंग के लिए ठीक है, लेकिन प्रो-लेवल फोटोग्राफी की उम्मीद न करें।