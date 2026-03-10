Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

50MP के AI कैमरे वाले धांसू फोन का नया वेरिएंट, कीमत मात्र 12249 रुपये, मिलेगी 6500mAh की बैटरी

Mar 10, 2026 01:32 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओप्पो ने अपनी K सीरीज के धांसू स्मार्टफोन- Oppo K14x 5G का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। पहले यह फोन 4जीबी + 128जीबी और 6जीबी + 128जीबी में आता था। अब कंपनी ने इसे 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में भी लॉन्च कर दिया है।

50MP के AI कैमरे वाले धांसू फोन का नया वेरिएंट, कीमत मात्र 12249 रुपये, मिलेगी 6500mAh की बैटरी

12 हजार रुपये की रेंज में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। ओप्पो ने अपनी K सीरीज के धांसू स्मार्टफोन- Oppo K14x 5G का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। पहले यह फोन 4जीबी + 128जीबी और 6जीबी + 128जीबी में आता था। अब कंपनी ने इसे 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में भी लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 12999 रुपये है। फोन पर कंपनी 750 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है। इससे यह फोन 12249 रुपये में आपका हो जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

4% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹27999

खरीदिये

discount

25% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24619

₹32999

खरीदिये

discount

16% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹22596

₹26999

खरीदिये

discount

16% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹22448

₹26999

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
flipkart-logo

₹26099

₹28999

खरीदिये

फोन सेल के लिए फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। ओप्पो का यह फोन 6500mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन एआई कैमरा के साथ कई धांसू फीचर्स के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स रे बारे में।

Oppo K14 5G

Oppo K14x 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1604 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1125 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4X रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। फोन 8जीबी तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

17% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27376

₹32999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:9020mAh की बैटरी वाला नया स्मार्टफोन, मिलेगा 165Hz का जबर्दस्त डिस्प्ले

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:ओप्पो और वनप्लस ने यूजर्स को दिया तगड़ा झटका, 16 मार्च से महंगे होंगे स्मार्टफोन

ओप्पो का यह फोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन 212 ग्रम का है और इसके डाइमेंशन 166.6×78.5×8.61mm हैं। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको 5G NA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS और USB Type-C जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फोन दो कलर ऑप्शन प्रिज्म वॉयलेट और आइसी ब्लू में आता है।

ये भी पढ़ें:7000mAh की बैटरी के साथ आया वीवो का नया फोन, मिलेगा 200MP का मेन कैमरा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Oppo Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।