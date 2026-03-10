50MP के AI कैमरे वाले धांसू फोन का नया वेरिएंट, कीमत मात्र 12249 रुपये, मिलेगी 6500mAh की बैटरी

Mar 10, 2026 01:32 pm IST

12 हजार रुपये की रेंज में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। ओप्पो ने अपनी K सीरीज के धांसू स्मार्टफोन- Oppo K14x 5G का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। पहले यह फोन 4जीबी + 128जीबी और 6जीबी + 128जीबी में आता था। अब कंपनी ने इसे 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में भी लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 12999 रुपये है। फोन पर कंपनी 750 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है। इससे यह फोन 12249 रुपये में आपका हो जाएगा।

फोन सेल के लिए फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। ओप्पो का यह फोन 6500mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन एआई कैमरा के साथ कई धांसू फीचर्स के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स रे बारे में।

Oppo K14x 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 1604 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1125 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4X रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। फोन 8जीबी तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।