ओप्पो का होली ऑफर, फोन खरीदने पर तगड़ा कैशबैक, 24 महीनों तक इंटरेस्ट FREE ईएमआई

Feb 27, 2026 03:14 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OPPO इंडिया ने होली के अवसर पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है, जिससे स्मार्टफोन अपग्रेड करना और भी आसान हो गया है। इन ऑफर्स के तहत ग्राहक OPPO स्मार्टफोन्स Reno15 Pro Mini, Reno15 और Find X9 पर जीरो डाउन पेमेंट और 24 महीनों तक की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं।

होली पर नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस फेस्टिव सीजन ओप्पो फोन खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। दरअसल, ओप्पों इंडिया ने होली के अवसर पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है, जिससे स्मार्टफोन अपग्रेड करना और भी आसान हो गया है। इन ऑफर्स के तहत ग्राहक ओप्पो स्मार्टफोन्स Reno15 Pro Mini, Reno15 और Find X9 पर जीरो डाउन पेमेंट और 24 महीनों तक की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं।

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.82-inch Display Size

₹80990

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹18999

खरीदिये

इसके अलावा, UPI या बैंक ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा, जो डील्स को और किफायती बना देंगे। ये होली फेस्टिव ऑफर्स केवल 1 मार्च 2026 से 8 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध रहेंगे। चलिए जानते हैं किन फोन्स पर मिल रहा ऑफर...

जीरो डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई

OPPO Reno 15 Pro Mini के 512GB मॉडल पर 24 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO Reno 15 Pro Mini के 256GB मॉडल पर 24 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO Reno15 के 12+512GB मॉडल पर 15 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15178

₹17999

खरीदिये

discount

35% OFF

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

  • checkSilvery Grey
  • check12GB RAM + 256GB ROM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹29150

₹44999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

OPPO K12s 5G

OPPO K12s 5G

  • checkRose Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB

₹12990

और जाने

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14920

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

OPPO Reno15 के 12+256GB मॉडल पर 15 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO Reno15 के 8+512GB मॉडल पर 15 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO Find X9 के 12+256GB मॉडल पर 18 महीनों के इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO Find X9 के 16+512GB मॉडल पर 18 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO A6 Pro के (8+128GB, 8+256GB) मॉडल पर 8 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

OPPO A6 (6+256GB, 6+128GB, 4+128GB) मॉडल पर 6 महीनों की इंटरेस्ट-फ्री ईएमआई।

कैशबैक बेनिफिट्स (चुनिंदा बैंक कार्ड पर 10% तक)

एसबीआई कार्ड्स, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, डीबीएस कार्ड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक पर ईएमआई और नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी तक का कैशबैक। इसके अलावा UPI ट्रांजैक्शन पर भी 10 फीसदी तक का कैशबैक।

OPPO Reno15 सीरीज

ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी और ओप्पो रेनो 15 स्मार्टफोन्स में मॉडर्न डिजाइन और दमदार कैमरा का बेहतरीन देखने को मिलता है। रेनो 15 Pro Mini में 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, जबकि रेनो 15 में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा दिया गया है, जो हर फेस्टिव पल और रंग को बेहतरीन क्लैरिटी और डिटेल के साथ कैप्चर करता है। दोनों स्मार्टफोन्स में 3.5x टेलीफोटो जूम, प्योरटोन टेक्नोलॉजी, 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग और ओप्पो का क्रिएटिव पॉप-आउट फीचर दिया गया है, जिससे यूजर्स होली के बेहतरीन पलों को और मजेदार अंदाज में कैद कर सकते हैं। OPPO Reno15 की फेस्टिव स्पेशल शुरुआती कीमत 41,399 रुपये है, जबकि OPPO Reno15 Pro Mini की शुरुआती कीमत 53,999 रुपये रखी गई है।

OPPO Find X9

ओप्पो फाइंड X9 अब 69,499 रुपये की स्पेशल शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। Find X9 में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT808 सेंसर (OIS के साथ), 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT600 3X पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है। ओप्पो के लुमो इमेज इंजन और ट्रू कलर कैमरा तकनीक के साथ यह सिस्टम हर सीन में सटीक रंग, नेचुरल स्किन टोन और सिनेमैटिक डेप्थ प्रदान करता है।

यह स्मार्टफोन 6.59-इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और हाई-प्रेशर पानी से सुरक्षित बनाता है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस यह फोन 7025mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है।

इसके साथ ही, AI माइंडस्पेस, AI एडिटर, AI इरेजर और O+ कनेक्ट जैसे ऑन-डिवाइस AI फीचर्स रोजमर्रा की फोटोग्राफी, कनेक्टिविटी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को इस फेस्टिव सीजन और बेहतर बनाते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

